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Без неожиданностей: Потругалия выиграла у Марокко на ЧМ-2018
Сборная Португалии в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018 в Москве победила сборную Марокко (1:0).
Единственный мяч ударом головой с близкого расстояния забил Криштиану Роналду. Для него это уже четвертый мяч на турнире, он возглавляет гонку бомбардиров, передает
Сейчас Португалия с четырьмя очками лидирует в группе В. У Марокко ноль очков и последнее место. Другой матч этой группы Иран - Испания состоится сегодня и начнется в 21.00 по Минску.
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Сборная Португалии в матче второго тура группового турнира ЧМ-2018 в Москве победила сборную Марокко (1:0).
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