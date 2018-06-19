Беларусь и Польша могут стать хозяевами мужского ЧЕ-2026 по гандболу

Беларусь и Польша могут подать совместную заявку на проведение мужского чемпионата Европы по гандболу 2026 года, сообщает пресс-служба Белорусской федерации гандбола.



Анджей Красницки и Владимир Коноплев. Фото: handball.by

19 июня в шотландском Глазго открылся 14-й конгресс Европейской федерации гандбола. На форум отправился и председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев.

Руководитель федерации встретился с президентом Олимпийского комитета Польши и Польской федерации гандбола Анджеем Красницким. Стороны обсудили возможность совместного проведения мужского чемпионата Европы в 2026 году.

Будут ли Беларусь и Польша претендовать на проведение континентального первенства, может решиться на праздновании 100-летия польского гандбола, которое отмечается в нынешнем году. На это торжество глава польской федерации пригласил и председателя БФГ.

Ранее белорусы собирались подать совместную заявку с Россией на проведение чемпионата Европы в 2022 году. Однако из-за того, что по причине допинговых скандалов Россию лишили нескольких международных соревнований в разных видах спорта, российская гандбольная федерация решила не претендовать на Евро-2022.

А Евро-2020 среди мужчин состоится сразу в трех странах — Австрии, Норвегии и Швеции. Причем впервые в турнире примут участие не 16, а 24 команды, длительность соревнований увеличится с 13 до 15 дней, количество матчей — с 47 до 65. Решающие поединки примет Стокгольм.

В 2022 году мужской чемпионат Европы примут Венгрия и Словакия. Обе страны уже имеют опыт проведения многочисленных гандбольных соревнований, в том числе молодежных и юношеских чемпионатов мира. В 2014 году Венгрия совместно с Хорватией принимала женский чемпионат Европы, но ни разу не проводила мужские топ-турниры.

В декабре 2022 года Словения, Македония и Черногория совместно проведут женский чемпионат Европы.

Право организации мужского чемпионата Европы в 2024 году предоставили одной стране — Германии. Она впервые в истории примет мужской чемпионат Европы. Германия имеет успешный опыт проведения мужского чемпионата мира в 2007 году и женского чемпионата мира в 2017 году, финальный уикенд которого прошел при полном аншлаге на «Барклейкард Арене» в Гамбурге.