Сколько стоит реклама у белорусских блогеров

Фото с сайта potashnikov.com

Реклама в аккаунте блогера зачастую дешевле и эффективнее, чем на каком-нибудь портале с аналогичным охватом. Многие бренды этим вовсю пользуются, закидывая публичных людей разного рода предложениями — за пост покормить в ресторане, сделать маникюр или просят рассказать о шпицах за € 1000. Мы спросили у белорусских лидеров мнений, что компании им предлагают прорекламировать и на каких условиях, а также сколько стоят рекламные посты. Ответы — в нашем обзоре.

Разбежка в суммах приличная — от $ 100 до $ 500. А некоторые и вовсе уверяют, что все — «от души».

Андрей Бонд, ведущий: «Instagram — явный показатель того, кто продажный, а кто не очень»

Количество подписчиков в Instagram — 34,7 тысяч

— В моем аккаунте где-то 90% рекламы — я предпочитаю это называть рекомендациями — сугубо моя инициатива. Это либо вещи, которыми я сам пользуюсь, или услуги моих друзей. И только часть из них — коммерческие заказы, как например, недавнишний проект с одним из банков.



Фото из аккаунта Андрея Бонда в Instagram

С какими брендами сотрудничать я решаю исходя из здравого смысла и собственных предпочтений. Если у бренда не очень хорошая (по общепринятым нормам) репутация — так даже интереснее.

Я отказываюсь от огромного количества рекламы. Как-то предлагали $ 200−300 за пост в Instagram про какой-то новый детский продукт. Что? Посмотрите на мою аудиторию, какие дети?



Фото с аккаунта Андрея Бонда в Instagram

Если вам некуда девать деньги, я с удовольствием их заберу. Но это же бред. Я не настолько коммерс. Иначе уже давно, наверное, мог бы жить в собственной квартире. Сейчас Instagram — явный показатель того, кто продажный, а кто не очень.

Мне предлагали порядка € 1000 за рекламу элитного питомника по разведению шпицев. Прикол в том, что я ненавижу шпицев, поэтому сразу сказал — не продается. Разговор просто доходил до абсурда — 300 баксов… 400 баксов… В какой-то момент человек был просто послан… Я всегда за кипиш, за что-то крутое, а когда звонят, не имея ни малейшего представления о рекламе, трендах, актуализации и бла-бла-бла…, а просто хотят заплатить, чтобы Бонд сказал: «Шпицы — это хорошо» — ну извините.

Продается всё и все. И я готов что-то продавать. Другое дело, что именно. Я не буду продавать всякую муть. Финансовые пирамиды, энерджи диеты — мимо. Для меня главное — интересное предложение, крутой концепт — и все обсуждаемо.

Что касается стоимости. Тут надо оценивать… Одно дело — хендмейд печенье, другое — «Коммунарка». Но не ниже $ 100, я бы даже сказал не ниже $ 200. Пусть лучше думают, что Бонд уже в бабки ушел, чем миллиард «здрасте, сколько у вас стоит реклама не-знаю-чего».

Татьяна Курбат, pr-консультант: «После своих же отзывов я не могла записаться в клинику или к тренеру — все было расписано»

Количество подписчиков в Instagram — 12,6 тысяч

Посещаемость блога — 20−60 тысяч визитов в месяц

— На сотрудничество я соглашаюсь в случае, если продукт или услуга могут быть потенциально интересны моим подписчикам в Instagram или читателям блога — это главный критерий. Дальше оцениваю качество продукта, репутацию бренда или специалиста и так далее. Рекламодатели часто обижаются, что я отказываю в сотрудничества, не рекламирую подарки и рассылки, не хожу на маникюр или стрижку в обмен на пост в соцсетях. Ответ простой: я дорожу собственной рекомендацией и ее влиянием на людей. После своих же отзывов я не могла записаться в клинику или к тренеру — все было расписано.

В первую очередь реклама для меня — ответственность перед людьми. Я не буду рекламировать то, что потенциально может принести вред. Кроме того, в моих аккаунтах никогда не будет рекламы из разряда «смотрите, какую коробочку мне прислали». Сначала мне нужно попробовать продукт, сформировать мнение, получить опыт, и только потом рассказать людям. Поэтому даже спустя годы мне не стыдно ни за одну из своих рекомендаций.



Фото из аккаунта Татьяны Курбат в Instagram

Этими же принципами руководствуюсь, когда подбираю клиенту блогеров. Всегда оцениваю, насколько ответственно человек подойдет к созданию контента, сможет ли он дать оценку, вложить эмоцию, а не просто констатирует — бренд такой-то прислал мне то-то. Никогда не предлагаю компаниям блогеров, которые неразборчивы и рекламируют все подряд — вес такой рекомендации околонулевой.

Любое коммерческое проявление мои подписчики воспринимают как рекомендацию. Во всяком случае негатива я не чувствую и гневных комментариев не получаю. Думаю, это потому, что у них нет ощущения, что я собрала всех в своем аккаунте, чтобы постоянно что-то рекламировать.



Фото из аккаунта Татьяны Курбат в Instagram

Мне нравится работать с брендами, которые производят что-то для здоровья, для красоты, для отдыха и восстановления. Нет ничего зазорного в том, чтобы поделиться с любимым брендом своим отношением к его продукции. Или придумать и предложить ему свой проект. В моем случае все подобные инициативы выливались в классное и долгосрочное сотрудничество.

Стоимость рекламного поста зависит от запроса со стороны рекламодателя и от степени моего погружения в проект, от объема работ. Скажу так, это не меньше 300 рублей за пост в Instagram и не менее 800 рублей за развернутый глубокий отзыв в блоге. Бывали сотрудничества и на более серьезные суммы.

Денис Блищ, медиаконсультант, блогер: «У меня посещаемость блога на уровне The Village Беларусь»

Посещаемость блога — 70 тысяч визитов в месяц

— Размещая на личном сайте или в аккаунте рекламу, блогер, как мне кажется, может прикрывать недостатки продукта. Поэтому надо очень тщательно относиться к выбору партнера. Что я никогда не буду рекламировать, так это табак, медицинские товары и услуги, потому что их трудно согласовывать, алкоголь и казино — по идеологическим соображениям. Однажды я отказал человеку, который предлагал рекламу email-рассылки — просто не нравится. Стараюсь рекламировать то, что я сам использую или готов использовать. Или продукт как минимум не вызывает какого-то негатива или отторжения.



Фото из аккаунта Дениса Блища в Instagram

Два самых популярных поста за всю историю блога — рекламные. Один был про продажу квартир в одном из жилых комплексов, второй про агентство по оформлению шенгенских виз. Всего же за все время у меня было около 50 рекламных взаимодействий.

Предложения поступают довольно традиционные. Мне кажется рекламодатели, оценивая мой блог, сами понимают, подходим мы друг другу или нет. Ко мне не обращаются люди или компании, продающие косметику. В редких случаях ко мне обращаются производители продуктов питания, рестораны, кафе. Хотя последним, как мне кажется, я мог бы хорошо помогать. Даже странно, что не обращаются.



Фото с сайта blisch.by

К рекламе в блоге моя аудитория относится абсолютно нормально. Во всяком случае, читаемость таких постов не ниже обычных. Я откровенно говорю читателям, что пост рекламный и я получил за него деньги. Большинство лидеров мнений, мне кажется, так не делает. Я же считаю, нечестным скрывать это.

При сопоставимых охватах блогеры берут меньше, чем, например, городские ресурсы The Village Беларусь, Kyky, Citydog. У меня посещаемость блога на уровне The Village Беларусь, а рекламный пост стоит 400 рублей. Когда спросил у The Village, сколько стоит у них определенный рекламный материал, мне ответили — 2 тысячи рублей. Считаю, что цена взята с потолка.

Даже при 400 рублях у меня в блоге не так много продаж — в среднем три рекламных поста в месяц. Если бы у меня была очередь из рекламодателей, то цену я бы поднимал. Но пока спрос и предложение сбалансированы.

Натали Роше, стилист, телеведущая: «Крупная компания торговалась за 100 рублей»

Количество подписчиков в Instagram — 50,2 тысяч

— Мне каждый день приходят десятки предложений о сотрудничестве в Instagram . Соглашаюсь далеко не на все, только на то, чем пользуюсь сама. Вот недавно позвонила автомойка в Шабанах. Ну как я могу их рекламировать. Что делает Роше в Шабанах? Я слишком дорожу репутацией, чтобы некачественной рекламой обнулить все труды.

Я не рекламирую все салоны подряд, хоть они ежедневно предлагают сделать что угодно. На протяжении многих лет я пиарю только один спа-центр, потому что на самом деле хожу только туда. Думаю, мои партнеры и подписчики видят и ценят то, что я не прыгаю от бренда к бренду и рассказываю только про то, чем пользуюсь сама.



Фото из аккаунта Натали Роше в Instagram

Недавно выложила ролик с крупной семью бытовой химии и косметики масс-маркет, который вызвал много споров, мол, где я, а где этот магазин. Но я на самом деле хожу в этот магазин и покупаю белорусскую косметику. Не вижу смысла платить $ 30−50 за карандаш или тушь, которые можно купить за 3 рубля. Это, пожалуй, единственный случай, когда в аккаунте было много недовольства.

Говорят, жадность порождает бедность. На днях одна из крупнейших белорусских компаний торговалась со мной за 100 рублей. Если кто-то другой согласился на меньшую стоимость, почему я должна. Как-то предложили протестировать одну вещь. Мол, установят в квартире камеру, которая будет наблюдать за мной круглые сутки, а взамен предложили какую-то ерунду в подарок. И дело даже не в ерундовом подарке… Мне кажется, тут неуважение к публичным людям. Я же не просто девочка с улицы. Не думаю, что кто-нибудь в той же России позвонит Лере Кудрявцевой и скажет: рекламируй мой кофе — вот тебе чашка за это.



Фото из аккаунта Натали Роше в Instagram

Ко всем партнерам я отношусь с уважением. Чтобы не было такого, что одному пост за $ 20, другому за $ 200, с московской компаний я разработала презентацию. Она включает в себя все мои заслуги и условия сотрудничества. Так рекламный пост в ленте или сториз у меня стоит $ 250, часовой прямой эфир — $ 300. Больше двух рекламных постов в неделю стараюсь не делать, в сториз можно больше. Сейчас готовлю новую рекламную концепцию для своего аккаунта, но об этом пока рано говорить.

Исключения я делаю для какого-нибудь стартапа, молодых ребят, которым нужна поддержка и информационная помощь. Например, о своих друзьях, белорусских дизайнерах, я всегда рассказываю по собственному желанию.

Павел Крамарь, фудхантер: «Заказные обзоры с личной оценкой — табу»

Количество подписчиков в Instagram — 188 тысяч

Посещаемость блога — в среднем 170 тысяч визитов в месяц

— Мы в Koko.by рассказываем только про еду и все, что с ней связано. Но никогда не говори никогда — это наш принцип:) Если мне интересен проект, освещаю его бесплатно. Заказные обзоры с личной оценкой или очернение конкурентов по рынку — у нас табу. С кем сотрудничать я решаю исходя из опыта и доверия к бренду. Стоимость рекламного поста начинается от 990 рублей, при условии, что проект мне нравится. Коко.by не про деньги.



Фото с сайта the-village.me

От редакции. Ранее, в интервью порталу The-village.me Павел с братом Андреем рассказывали, что за деньги на Koko.by заведения может только рассказать про новое блюдо, меню или про смену ценовой политики. А также заверили, что откажут любому, кто захочет «купить» их 9−10 кокобаев — высшую оценку, которой они одаривают понравившиеся заведения. По словам фудхантеров, в месяц у них выходит минимум пять рекламных постов. Причем, они стараются всю рекламу перевести в Instagram и не давать ее на своем сайте.

Анна Бондарчук, телеведущая: «Я не работаю по бартеру. Никогда»

Количество подписчиков в Instagram — 46,2 тысяч

— Очень многие думаю, что, если у меня что-то появилось в Instagram, значит это реклама. Самое обидное, что иногда ты делаешь пост от души и советуешь что-то классное, а тебе говорят — ну это же проплачено. Вот я на днях увидела море красивых носков с надписями. Купила себе и кучу постов в сториз сделала — чтобы другие тоже о них узнали.



Фото из аккаунта Анны Бондарчук в Instagram

Мне часто предлагают разные вещи в обмен на пост. Я не работаю по бартеру. Никогда. У меня уровень немножко другой. Сегодня блогинг не дает каких-то бешенных денег, чтобы зацикливаться на этом и лихорадочно рассматривать все предложения без разбора. У меня как душа ляжет: нравится продукт, пользуюсь им сама — напишу. Я самодостаточный человек, мне незачем за 20 долларов рекламировать какие-нибудь трусы или еще что-то. Какой-нибудь нищий блогер, который живет на съемной квартире, может, и делает это за деньги. У меня есть квартира, машина, корпоративные мероприятия, журналистика. Размениваться за 100 долларов — не моя история.

Ко мне часто обращаются хорошие бренды, потому что у меня есть имидж и репутация. Я сотрудничала с Wargaming, Nestle, Kikkoman, Borjomi, всех не упомнить. Для меня важно качество продукта, имидж компании, организация проекта… Если все это есть — я могу согласиться. Но это не значит, что за деньги. Деньги у меня не в приоритете. Мне очень важен мой контент в социальных сетях и то, чем я делюсь со своими подписчиками.



Фото из аккаунта Анны Бондарчук в Instagram