Акционеры белорусского Альфа-Банка (входит в ABH Holdings SA) завершили сделку по покупке 100% акций в уставном фонде ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит" у международной группы "Хоум Кредит", сказано в сообщении в Альфа-Банка (Беларусь).

Сделка была заключена в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

"Акционеры ЗАО "Альфа-Банк" рассматривают данное приобретение как последовательный шаг по реализации стратегии по усилению позиции банковской группы "Альфа-Банк" на рынке розничных банковских услуг в Беларуси", - говорится в распространенном банком сообщении.

"Стратегия дальнейшей работы ОАО "НКФО "Хоум Кредит" после смены акционеров будет определена и согласована с Национальным банком в ближайшее время", - добавили там.

Как сообщалось, данная сделка была предварительно согласована Национальным банком и министерством антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.

ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "Хоум Кредит" является преемником ОАО "Хоум Кредит Банк", которое действовало в Беларуси с конца 2006 года и до 2015 года являлось одним из лидеров белорусского рынка потребительского кредитования.

По итогам 2017 года активы НКФО "Хоум Кредит" по МСФО составили Br29,1 млн (снижение за год на 60%), в том числе кредитный портфель Br5,3 млн (снижение на 81,2%). Чистая прибыль НКФО в 2017 году составила Br1,5 млн против чистого убытка на Br19,4 млн в 2016 году.

В начале 2016 года "Хоум Кредит Банк" проинформировал, что закроет большую часть отделений на территории страны в связи с изменением модели бизнеса и активным развитием каналов дистанционного обслуживания клиентов. В июле 2016 года НББ года зарегистрировал изменения в уставе и лицензионных полномочиях ОАО "ХКБанк", в соответствии с которыми банк стал небанковской кредитно-финансовой организации (НКФО).

В настоящее время НКФО "Хоум Кредит" может осуществлять безналичное расчетное обслуживание физлиц, лизинговую деятельность, безналичные валютно-обменные операции.

Основным владельцем НКФО "Хоум Кредит" являлось Home Credit B.V. (владело 99,59% НКФО). PPF Group принадлежит 0,41% НКФО "Хоум Кредит". Home Credit является членом ведущей международной финансовой группы компаний PPF, основанной в 1991 году. Группа PPF работает на рынке финансовых услуг (банковская розница, страхование, потребительское кредитование), рынке управления активами и недвижимости.

ABH Holdings SA объединяет Альфа-банки на Украине, в Беларуси, Казахстане и России, а также Amsterdam Trade Bank N.V. Дочерние компании ABH Holdings также осуществляют деятельность на Кипре и в Великобритании.

ЗАО "Альфа-Банк" (до ноября 2008 года - ЗАО "Межторгбанк") работает на белорусском банковском рынке с января 1999 года. В декабре 2012 года Альфа-Банк приобрел "Белросбанк", которым владел "Росбанк". В настоящее время консорциуму "Альфа-Групп" принадлежит более 99% акций ЗАО "Альфа-Банк".