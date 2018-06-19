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Парламент Венгрии принял поправки, затрудняющие нелегалам получение убежища

20.06.2018 18:37 — Разное | Интерфакс  
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Парламент Венгрии принял в среду ряд поправок к законодательству, а также закон известный как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения на размещение нелегалов в стране, а также криминализируют организованную помощь таким иммигрантам, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

За эти меры проголосовали 159 депутатов - представители правящей партии "Фидес - Венгерский гражданский союз" и ультраправой партии "Йоббик", против - пять парламентариев.

"Венгерский народ с полным на то основанием ожидает, что правительство использует все необходимые меры в борьбе с нелегальной иммиграцией и способствующей ей деятельностью", - приводят западные СМИ слова из комментария главы МВД Венгрии Шандора Пинтера к законопроектам.

"Пакет законопроектов "Стоп Сорос" служит этой цели, делая организацию нелегальной иммиграции уголовным преступлением. Мы хотим использовать эти законопроекты, чтобы не дать Венгрии превратиться в страну иммигрантов", - отметил министр.

СМИ уточняют, что в соответствии с положениями закона "Стоп Сорос" правонарушитель может быть приговорен к тюремному заключению за работу на НПО, которая оказывает помощь нелегалам.

Также власти запретили просить убежища в Венгрию тем нелегалам, которые прибыли с территории третьих стран, где им ничего не угрожает.

Кроме этого, в венгерскую конституцию внесена поправка, запрещающая поселение "иностранных групп населения" в Венгрии.

Планы венгерских властей ужесточить законодательство в миграционной сфере ранее уже вызвали критику со стороны ЕС, ООН и неправительственных организаций, оказывающих содействие нелегалам.

Западные СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние месяцы перед парламентскими выборами апреля 2018 года, на которых его партия в итоге одержала победу, в своих выступлениях уделял больше времени фигуре Джорджа Сороса - выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора.

В.Орбан обвиняет Дж.Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Дж.Соросом НПО.

В свою очередь британская телерадиокорпорация Би-би-си напоминает, что в разгар миграционного кризиса через Венгрию проехали около 400 тыс. нелегалов прежде, чем В.Орбан отдал распоряжение строить заграждения для сдерживания потока нелегалов. Позднее премьер отказался принять квоты ЕС на прием иммигрантов.

В 2015 году в Венгрии хотели получить убежище 177 тыс. человек, однако власти удовлетворили лишь несколько сотен прошений. В 2017 году количество прошений упало до 3,2 тыс., напоминает Би-би-си.

 
 
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Парламент Венгрии принял в среду ряд поправок к законодательству, а также закон известный как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения на размещение нелегалов в...
 
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