​Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Юрий Ароян найден мёртвым в своей квартире

Актёр Юрий Ароян обнаружен мёртвым в своей квартире в Санкт-Петербурге. Он скончался на 68-м году жизни. Артист известен своими ролями в популярных сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «По имени Барон».

Как сообщают российские СМИ, причина смерти Арояна пока не известна.

По словам соседей актёра, он в последнее время злоупотреблял алкоголем. По предварительной информации, следователи, которые прибыли в квартиру Арояна, не нашли признаков насильственной смерти. Однако во время обыска было обнаружено оружие.