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Актёр из «Улиц разбитых фонарей» Юрий Ароян найден мёртвым в своей квартире
Актёр Юрий Ароян обнаружен мёртвым в своей квартире в Санкт-Петербурге. Он скончался на 68-м году жизни. Артист известен своими ролями в популярных сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «По имени Барон».
Как сообщают российские СМИ, причина смерти Арояна пока не известна.
По словам соседей актёра, он в последнее время злоупотреблял алкоголем. По предварительной информации, следователи, которые прибыли в квартиру Арояна, не нашли признаков насильственной смерти. Однако во время обыска было обнаружено оружие.
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Он скончался на 68-м году жизни.
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