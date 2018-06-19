Егор Герасимов уверенно шагает по сетке теннисного турнира в узбекской Фергане

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в четвертьфинал турнира серии Challenger в Узбекистане. Во втором круге на кортах Ферганы он переиграл хозяина – Фарруха Дустова.

Для победы нашему земляку потребовался 1 час и 20 минут. Первая партия завершилась со счётом 6:3 в пользу Герасимова, вторую он взял на тай-брейке.

Далее представитель Беларуси сыграет в Фергане с теннисистом из Боснии и Герцеговины – 30-летним Алдином Шеткичем.