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365% годовых, в Мозыре раскрыта финансовая пирамида "Элеврус"
Организатором финансовой пирамиды стал житель г. Калинковичи, известный блогер на youtube. 3 года назад он с подельниками из России создал социальную финансовую сеть "Элеврус".
В своих выступлениях лидер "Элевруса" делал акцент на том, что сеть является фондом взаимопомощи и создана для оказания поддержки детям и пенсионерам.
По информации Комитета Государственного Контроля организаторы пирамиды убеждали граждан вкладывать в сеть средства под большие проценты (365% годовых).
Деньги вкладчики получали по стандартной схеме, получая вознаграждение за привлечение новых участников.
Для активной рекламы задействовали социальные сети и видеохостинг YouTube. Лидер "Элевруса" проводил немало встреч с действующими и потенциальными участниками пирамиды", – сообщили в КГК.
В комитете уточнили, что встречи с рекламой пирамиды проходили во многих городах Беларуси, в том числе Минске, Бресте, Молодечно, Пинске, Жлобине, Барановичах и других.
По данным КГК блогер и "компания" в результате своей деятельности получили более 400 тыс бел.руб. Деньги вкладчиков переводились на счета открытые в белорусских банках на менеджеров "Элевруса", которые перераспределяли средства согласно установленным правилам участия.
По факту было возбуждено дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой), организатор пирамиды задержан.
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