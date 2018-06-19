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365% годовых, в Мозыре раскрыта финансовая пирамида "Элеврус"

20.06.2018 — Разное | Mlife  
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Организатором финансовой пирамиды стал житель г. Калинковичи, известный блогер на youtube. 3 года назад он с подельниками из России создал социальную финансовую сеть "Элеврус".

В своих выступлениях лидер "Элевруса" делал акцент на том, что сеть является фондом взаимопомощи и создана для оказания поддержки детям и пенсионерам.

По информации Комитета Государственного Контроля организаторы пирамиды убеждали граждан вкладывать в сеть средства под большие проценты (365% годовых).



Деньги вкладчики получали по стандартной схеме, получая вознаграждение за привлечение новых участников. 

Для активной рекламы задействовали социальные сети и видеохостинг YouTube. Лидер "Элевруса" проводил немало встреч с действующими и потенциальными участниками пирамиды", – сообщили в КГК.

В комитете уточнили, что встречи с рекламой пирамиды проходили во многих городах Беларуси, в том числе Минске, Бресте, Молодечно, Пинске, Жлобине, Барановичах и других.

По данным КГК блогер и "компания" в результате своей деятельности получили более 400 тыс бел.руб. Деньги вкладчиков переводились на счета открытые в белорусских банках на менеджеров "Элевруса", которые перераспределяли средства согласно установленным правилам участия.

По факту было возбуждено дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса Беларуси (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой), организатор пирамиды задержан.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность в Мозыре финансовой пирамиды "Элеврус", сообщили Sputnik в среду в Комитете государственного контроля...
 
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