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В Мозыре закрывается ночной клуб 55 Club
В Мозыре закрывается ночной клуб – 55club. Решение о закрытии было принято руководством развлекательного заведения.
В пятницу и субботу 22 и 23 июня будут организованы прощальные вечеринки, на которых заявлены ликвидация бара, много звука и веселья.
И ночь с 23 на 24 июня поставит окончательную точку в почти 15-летней истории клуба.
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В Мозыре закрывается ночной клуб – 55club. Решение о закрытии было принято руководством развлекательного заведения. далее...
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