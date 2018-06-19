В Мозыре закрывается ночной клуб 55 Club

В Мозыре закрывается ночной клуб – 55club. Решение о закрытии было принято руководством развлекательного заведения.



В пятницу и субботу 22 и 23 июня будут организованы прощальные вечеринки, на которых заявлены ликвидация бара, много звука и веселья.



И ночь с 23 на 24 июня поставит окончательную точку в почти 15-летней истории клуба.

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