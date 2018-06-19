​Финансовая пирамида раскрыта в Мозыре

В Мозыре пресекли деятельность финансовой пирамиды. Работники Мозырского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области уличили в противозаконной деятельности социальную финансовую сеть «Элеврус».

Как рассказали в Комитете государственного контроля, видеоблогер из Калинковичей и ещё несколько граждан Беларуси и России создали в 2015 году на территории нашей страны незарегистрированную социальную финансовую сеть. Её деятельность велась по принципу пирамиды. Людей убеждали вкладывать деньги (в том числе электронные) в этот проект и обещали гарантированный высокий доход (до 365% годовых) на протяжении длительного времени.

Величина дохода зависела от количества привлечённых новых участников пирамиды. Также «Элеврус» активно рекламировали в соцсетях и на YouTube. Лидер финансовой сети проводил много встреч с действующими и потенциальными участниками пирамиды, показывал её возможности в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах.

Он убеждал людей, что у этой структуры благие намерения. Организатор сравнивал свою пирамиду с фондом взаимопомощи, созданным для поддержки детей, пенсионеров. Мошенник также обещал инвестировать вклады в различные проекты, которые должны приносить дополнительный доход в перспективе.

При этом весь доход первых вкладчиков формировался только за счёт привлечения денег от новичков.

Организатор пирамиды и её активные участники таким незаконным способом заработали более Br400 тыс. Возбуждено уголовное дело.

Организатор пирамиды взят под стражу. Проводятся следственные действия.