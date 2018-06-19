﻿ ​Финансовая пирамида раскрыта в Мозыре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Финансовая пирамида раскрыта в Мозыре

20.06.2018 20:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

В Мозыре пресекли деятельность финансовой пирамиды. Работники Мозырского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области уличили в противозаконной деятельности социальную финансовую сеть «Элеврус».

Как рассказали в Комитете государственного контроля, видеоблогер из Калинковичей и ещё несколько граждан Беларуси и России создали в 2015 году на территории нашей страны незарегистрированную социальную финансовую сеть. Её деятельность велась по принципу пирамиды. Людей убеждали вкладывать деньги (в том числе электронные) в этот проект и обещали гарантированный высокий доход (до 365% годовых) на протяжении длительного времени.

Величина дохода зависела от количества привлечённых новых участников пирамиды. Также «Элеврус» активно рекламировали в соцсетях и на YouTube. Лидер финансовой сети проводил много встреч с действующими и потенциальными участниками пирамиды, показывал её возможности в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах.

Он убеждал людей, что у этой структуры благие намерения. Организатор сравнивал свою пирамиду с фондом взаимопомощи, созданным для поддержки детей, пенсионеров. Мошенник также обещал инвестировать вклады в различные проекты, которые должны приносить дополнительный доход в перспективе.

При этом весь доход первых вкладчиков формировался только за счёт привлечения денег от новичков.

Организатор пирамиды и её активные участники таким незаконным способом заработали более Br400 тыс. Возбуждено уголовное дело.

Организатор пирамиды взят под стражу. Проводятся следственные действия.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 76
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как рассказали в Комитете государственного контроля, видеоблогер из Калинковичей и ещё несколько граждан Беларуси и России создали в 2015 году на территории нашей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Креатив в деталях: необычные джентльмены-урны появились на территории 39-ой гимназии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика