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ЧМ-2018: Уругвай шагнул в плей-офф следом за Россией
Единственный гол Луиса Суареса в его 100-м матче за сборную помог уругвайцам добиться второй сухой победы на турнире и выйти в 1/8 финала.
Соперниками южноамериканской команды были футболисты из Саудовской Аравии. Счастливой для Суареса и компании стала 23-я минута.
Таким образом, первое место в группе А Уругвай разыграет в дуэли с Россией 25 июня. Матч пройдёт в Самаре.
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Единственный гол Луиса Суареса в его 100-м матче за сборную помог уругвайцам добиться второй сухой победы на турнире и выйти в 1/8 финала.
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