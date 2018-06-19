ЧМ-2018: Уругвай шагнул в плей-офф следом за Россией

Единственный гол Луиса Суареса в его 100-м матче за сборную помог уругвайцам добиться второй сухой победы на турнире и выйти в 1/8 финала.

Соперниками южноамериканской команды были футболисты из Саудовской Аравии. Счастливой для Суареса и компании стала 23-я минута.

Таким образом, первое место в группе А Уругвай разыграет в дуэли с Россией 25 июня. Матч пройдёт в Самаре.