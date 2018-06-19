Путин приедет в Могилев осенью этого года

Приложение «Российской газеты» «Союз» со ссылкой на информационные материалы к участию российского лидера в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства сообщило, что Владимир Путин примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве, Горках и Шклове.





«На осень запланировано проведение в Могилеве с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко Пятого Форума регионов России и Беларуси на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства», — говорится в материалах.





Во время пресс-конференции по результатам Высшего государственного совета президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил Путину, что позвал того в Могилев





— С 2014 года проводятся совместные форумы регионов Беларуси и России, и очередной форум – в октябре этого года в Могилёве. Владимир Владимирович, я направил Вам приглашение. Мы всегда с Вами бывали на этих форумах. Это рядом с Россией – Могилёвская область. Думаю, мы с Вами побудем на этом форуме, нас там очень ждут наши восточные друзья, — сказал белорусский лидер.





Путин оказался не против, выразив надежду, что они оба попадут на форм:





— Значительную отдачу приносит многоплановое межрегиональное сотрудничество, Александр Григорьевич только что сказал об этом. Ожидаем, что новые и перспективные инициативы будут запущены по итогам V Форума регионов России и Белоруссии. Как Александр Григорьевич сказал, мы традиционно там бываем. Надеюсь, в этом году тоже примем участие, — отметил Владимир Путин.



