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Путин приедет в Могилев осенью этого года

20.06.2018 19:59 — Разное | Партизан  
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Об этом с уверенностью заявила «Российская газета».

Приложение «Российской газеты» «Союз» со ссылкой на информационные материалы к участию российского лидера в заседании Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства сообщило, что Владимир Путин примет участие в V Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве, Горках и Шклове.

«На осень запланировано проведение в Могилеве с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко Пятого Форума регионов России и Беларуси на тему «Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства», — говорится в материалах.

Во время пресс-конференции по результатам Высшего государственного совета президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил Путину, что позвал того в Могилев:

— С 2014 года проводятся совместные форумы регионов Беларуси и России, и очередной форум – в октябре этого года в Могилёве. Владимир Владимирович, я направил Вам приглашение. Мы всегда с Вами бывали на этих форумах. Это рядом с Россией – Могилёвская область. Думаю, мы с Вами побудем на этом форуме, нас там очень ждут наши восточные друзья, — сказал белорусский лидер.

Путин оказался не против, выразив надежду, что они оба попадут на форм:

— Значительную отдачу приносит многоплановое межрегиональное сотрудничество, Александр Григорьевич только что сказал об этом. Ожидаем, что новые и перспективные инициативы будут запущены по итогам V Форума регионов России и Белоруссии. Как Александр Григорьевич сказал, мы традиционно там бываем. Надеюсь, в этом году тоже примем участие, — отметил Владимир Путин.

Высший государственный совет с участием глав двух государств проходил в Минске 19 июня. По его результатам было решено, как будет развиваться Союзное государство Беларуси и России в 2018-2022 годах.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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