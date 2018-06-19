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На витебского оппозиционера оказывают давление накануне "Славянского базара"

20.06.2018 19:53 — Разное | Партизан  
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В Витебске 19 июня сотрудники Железнодорожного РОВД задержали оппозиционера и распространителя независимой прессы Борис Хамайду. По информации "Радио Свобода", это произошло в центре города - возле дома № 28 напротив амфитеатра, где он обычно распространяет белорусские издания и символику.

В отделении ему объяснили, что Витебск готовится к «Славянскому базару». А также идет подготовка ко Дню города, который назначен на ближайшие выходные. Поэтому проводится «зачистка» от всего нежелательного, что может попасть на глаза гостям  областного центра.

Как сообщил ПЦ «Вясна» Борис Хамайда, из разговора милиционеров он понял, что на него составляется протокол по статье 23.24 КоАП ( "нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия"), однако читать и подписывать бумаги он отказался.

"Я не захотел читать то, что они там написали. А может и вообще составят протокол задним числом, как это часто бывает. Сказали, чтобы я ждал вызова в милицию для уточнений, либо сразу в суд", - отметил оппозиционер.

Борис Хамайда сказал милиционерам, что выходит на свое «рабочее место» независимо от официальных празднований. И что заново выйдет туда и завтра, и послезавтра - как выходит с конца 1980-х.

По словам Хамайды, эта ситуация напоминает ему события Дня Воли этого года: 25 марта он был задержан, но через несколько часов его отпустили. Вскоре милиционеры привезли ему протокол «на уточнение» просто домой, и через две недели он был оштрафован.

По данным ПЦ «Весна», за последние 12 лет Борис Хамайда 29 раз подвергался административному преследованию со стороны государства. Половина из этих протоколов была составлена ​​по ст. 23.34 КоАП.

 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебске 19 июня сотрудники Железнодорожного РОВД задержали оппозиционера и распространителя независимой прессы Борис Хамайду. По информации "Радио Свобода",...
 
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