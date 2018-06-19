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МАРТ хочет демонополизировать сферу электроэнергии

20.06.2018 19:46 — Разное | Партизан  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) хочет, чтобы деятельность естественных монополий была более прозрачной. Оно подготовило проект закона о внесении дополнений и изменений в закон о естественных монополиях. Документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на сайте МАРТ.

Законопроект предлагает изменения по трем направлениям. Во-первых, это изменение сфер естественных монополий. Например, монопольную сферу по передаче и распределению электроэнергии планируется разделить на более мелкие: передача электроэнергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление. Отмечается, что такая структура соответствует международной практике в рамках Евразийского экономического союза. К тому же, этот раздел необходим для создания общего электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Второе направление изменений — большая прозрачность деятельности субъектов естественных монополий. Такие субъекты будут обязаны обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания. Эту информацию они будут обязаны публиковать на своих сайтах.

Третье направление — публичное регулирование естественных монополий. Антимонопольный орган планирует получить право проводить публичные слушания при определении или изменении тарифов на услуги естественных монополий. При этом общественное обсуждение может проводиться на официальном сайте МАРТ.

Также в проекте закона предлагается, чтобы МАРТ мог разрабатывать инструкции, определяющие критерии и периодичность изменения тарифов на услуги естественных монополий.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) хочет, чтобы деятельность естественных монополий была более прозрачной. Оно подготовило проект...
 
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