﻿ Финансовую пирамиду прикрыли в Мозыре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Финансовую пирамиду прикрыли в Мозыре

20.06.2018 19:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Работники Мозырского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области пресекли незаконную деятельность социальной финансовой сети "Элеврус", сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Установлено, что видеоблогер из Калинковичей вместе с несколькими гражданами Беларуси и России организовал в 2015 году на территории республики деятельность незарегистрированной социальной финансовой сети. 

Работала она по схеме пирамиды. Граждан убеждали вкладывать деньги (в том числе электронные), обещая гарантированный высокий доход (до 365% годовых) на протяжении длительного времени. Причем размер потенциального дохода возрастал, если человек привлекал в пирамиду своих знакомых, которые также вкладывали свои средства. 

Система вознаграждения участников за привлечение вкладчиков действительно была. Также "Элеврус" активно рекламировался в социальных сетях и на видеохостинге YouTube. Лидер финансовой сети много встречался с действующими и потенциальными участниками пирамиды, презентуя ее возможности в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах. В своих выступлениях он акцентировался на благих намерениях сети, которую сравнивал с фондом взаимопомощи, созданным для поддержки детей, пенсионеров. Организатор аферы также обещал, что вклады будут инвестироваться в различные проекты, которые должны приносить дополнительный доход в перспективе. Хотя весь доход первых вкладчиков формировался исключительно за счет привлечения денежных средств от новичков. Деньги вкладчиков переводились на счета, открытые в белорусских банках на менеджеров "Элевруса" (так называемых хранителей), которые в свою очередь перераспределяли средства согласно установленным правилам участия. 

В результате преступной деятельности организатор и активные члены финансовой сети получили доход в размере более Br400 тыс. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой) УК. Организатор финансовой пирамиды находится под стражей, ему предъявлено обвинение.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники Мозырского межрайотдела управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области пресекли незаконную деятельность социальной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь и Польша могут стать хозяевами мужского ЧЕ-2026 по гандболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика