"Дело профсоюзов" спешат закрыть. Отжать имущество, а затем ликвидировать профсоюз РЭП?

praca-by.info . "Власти спешат вынести решение по делу во время массовых отпусков, в том числе и дипломатического корпуса, аккредитованого в Минске: дело носит политический характер", - подчеркнул Геннадий Федынич в комментарии





По мнению профсоюзного лидера, "власть может использовать приговор по "делу профсоюзов" для зачистки перед президентскими выборами 2020 года, однозначно. Но если такие мысли роятся в головах власть предержащих, то они прогадали еще позавчера, а не вчера".





Игорь Комлик в комментарии "Белорусскому партизану" высказал мнение, что "дело профсоюзов" спешат "закрыть" во время отпусков:





- Во-первых, я подал в прокуратуру заявление о привлечении к уголовной ответственности сайт belnovosti.by, который распространил о нас с Федыничем клеветнические сведения. Прокуратура пока тянет время. А с другой стороны, власти спешат скорее провернуть рассмотрение уголовного дела за время отпускного периода, надеются, что дипломатический уделит делу меньше внимания.





- Как власти могут использовать "дело профсоюзов" в дальнейшем?





- Уже оказано определенное давление на часть наших активистов (допрошено свыше 800 человек): никому не приятно оказаться втянутым в уголовное дело. С другой стороны, наложен арест не только на личное имущество фигурантов дела, но и на имущество профсоюза РЭП; само дело и затевалось с целью "отжать" имущество, а затем - ликвидировать и сам профсоюз. Для меня это было понятно с первых минут - со 2 августа 2017 года, когда меня арестовали. Тогда было открытым текстом сказано: а что вам волноваться? У вас есть офис, продадите - и все компенсируете. Это "предложение" прозвучало сразу. Хотя я еще даже не знал, что на профсоюзное имущество наложен арест, поскольку был лишен коммуникации с коллегами. Явно, что вся наша деятельность не по вкусу власти; вся наша работа сопряжена с защитой людей, а защищая людей, нам приходится указывать на неправовые методы работы как руководителей предприятий, так и руководства страны. Печально известный декрет №3, сейчас - декрет №1 мы рассматриваем как нарушение прав трудящихся, как принудительный труд. Международная общественность солидарна с нашей оценкой. В общем, структуры, которые не пляшут под одну дудку, властям не нужны, - подчеркнул Игорь Комлик.





2 августа 2017 года Финансовая милиция Департамента финрасследований КГБ по Минску провела обыски в минском офисе профсоюза РЭП, дома у Игоря Комлика, Геннадия Федынича и Натальи Пичужк , а также в офисе Белорусского Независимого профсоюза в Солигорске.





Комитет госконтроля объявил, что уголовное дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов возбуждено в отношении председателя профсоюза РЭП Геннадия Федынича и бухгалтера Игоря Комлика:





“Председатель и главный бухгалтер профсоюзной организации с целью личного обогащения открыли от имени профсоюза счета в зарубежных банках, на которые постоянно поступали крупные суммы денежных средств (речь идет о сотнях тысяч долларов США)”.