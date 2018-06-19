ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уругвай одержал вторую победу и вместе с Россией официально оформил выход в плей-офф ЧМ-2018

20.06.2018 20:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

Сборная Уругвая одержала вторую победу подряд и обеспечила себе пропуск в плей-офф чемпионата мира по футболу. 20 июня в Ростове-на-Дону уругвайцы одолели Саудовскую Аравию (1:0).

Такой исход этого поединка позволил официально оформить путевку в плей-офф и сборной России, которая с 2 победами лидирует в предварительной группе «А».

Уругвайцы открыли счет после подачи углового на 23-й минуте. Луис Суарес воспользовался ошибкой неосмотрительно покинувшего ворота голкипера Мохаммеда Аль-Уваиса и поразил цель.


Фото: Reuters

Почти сразу после этого Уругвай сознательно отдал инициативу саудитам, которые большую часть поединка настойчиво пытались взломать оборону южноамериканцев. Но мастерства аравийцам явно не хватало, и до настоящих угроз воротам Фернандо Муслеры дело практически не доходило.

А вот уругвайцы время от времени организовывали острые контратаки. Правда, голкипер и оборона саудитов подарков сопернику больше не делали.

Таким образом, Уругвай вместе со сборной России набирают по 6 очков и досрочно выходят в плей-офф чемпионата мира.

Теперь 25 июня в Самаре в очной дуэли россияне и уругвайцы определят победителя группы «А».

Саудовская Аравия и Египет утратили шансы на продолжение борьбы, и в заключительном туре 25 июня в Волгограде определят худшую команду группы.

Партнер проекта:


Kia Motors является официальным спонсором чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by.

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Уругвая одержала вторую победу подряд и обеспечила себе пропуск в плей-офф чемпионата мира по футболу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Очень по-русски: Детдомовец выиграл право сопроводить игроков на матч ЧМ, но вышел мальчик из обеспеченной семьи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика