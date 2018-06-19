Уругвай одержал вторую победу и вместе с Россией официально оформил выход в плей-офф ЧМ-2018

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Сборная Уругвая одержала вторую победу подряд и обеспечила себе пропуск в плей-офф чемпионата мира по футболу. 20 июня в Ростове-на-Дону уругвайцы одолели Саудовскую Аравию (1:0).

Такой исход этого поединка позволил официально оформить путевку в плей-офф и сборной России, которая с 2 победами лидирует в предварительной группе «А».

Уругвайцы открыли счет после подачи углового на 23-й минуте. Луис Суарес воспользовался ошибкой неосмотрительно покинувшего ворота голкипера Мохаммеда Аль-Уваиса и поразил цель.



Фото: Reuters

Почти сразу после этого Уругвай сознательно отдал инициативу саудитам, которые большую часть поединка настойчиво пытались взломать оборону южноамериканцев. Но мастерства аравийцам явно не хватало, и до настоящих угроз воротам Фернандо Муслеры дело практически не доходило.

А вот уругвайцы время от времени организовывали острые контратаки. Правда, голкипер и оборона саудитов подарков сопернику больше не делали.

Таким образом, Уругвай вместе со сборной России набирают по 6 очков и досрочно выходят в плей-офф чемпионата мира.

Теперь 25 июня в Самаре в очной дуэли россияне и уругвайцы определят победителя группы «А».

Саудовская Аравия и Египет утратили шансы на продолжение борьбы, и в заключительном туре 25 июня в Волгограде определят худшую команду группы.

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