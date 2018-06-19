​Ларри Кинг умилился подарку из Беларуси

Американский шоумен Ларри Кинг и его соотечественник актёр Кирк Дуглас признались, что тронуты подарком из Беларуси. Они получили футболки из лимитированной коллекции компании Mark Formelle «Из Беларуси с любовью».

В компании рассказали, что серию футболок создали в честь 15 звёзд кино, спорта и моды мировой величины, у которых есть белорусские корни.

Сувениры отправили им всем. К примеру, в коллекции есть майки, посвящённые Лизе Кудроу, Майклу Дугласу, Гвинет Пэлтроу, Скарлетт Йоханссон, Ральфу Лорену, Стиву и Лив Тайлер, Алексу и Анне Гальченюкам, Вайноне Райдер и Харрисону Форду и др.

Когда же Кирк Дуглас и Ларри Кинг получили сувениры, то были тронуты подарком и поблагодарили отправителей. Кирк Дуглас в своих мемуарах писал о том, что в детстве над его кроватью висели репродукции картин известного земляка – Марка Шагала. В связи с этим для него футболку создали в подобном стиле: над городом пролетает молодой Кирк и его жена.

Супруга тележурналиста Ларри Кинга рассказала, что Ларри получил майку из Беларуси и влюбился в неё. Мать известного шоумена переехала в США из Минска в конце 20-х годов прошлого века.