Военнослужащие вместе с МЧС тушат пожар рядом с полигоном в Барановичском районе

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащие вместе с МЧС тушат пожар недалеко от 230-го общевойскового полигона в Барановичском районе, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Около 11.00 из Слонимского лесхоза поступила информация о возгорании лесного массива рядом с населенным пунктом Тартаки. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился в сторону полигона. Но совместными усилиями военнослужащих Вооруженных Сил и МЧС пожар удалось локализовать, не допустив распространения.

В настоящее время продолжается тушение отдельных очагов огня. Всего в работах участвуют 13 пожарных расчетов (7 - от Вооруженных Сил и 6 - МЧС), также задействован вертолет Ми-8 авиации МЧС. Жителям близлежащих населенных пунктов огонь не угрожает. Пострадавших нет.

Причины возгорания устанавливаются. 20 июня боевые стрельбы на полигоне не проводились.-0-