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Криштиану Роналду помолвлен?
Возлюбленная звезды сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – похвасталась сверкающим кольцом, когда смотрела за матчем ЧМ, где играл её бойфренд.
Джорджина Родригес показала искрящееся кольцо на своём безымянном пальце, что сразу же заметили журналисты.
По сообщениям СМИ, кольцо инкрустировано бриллиантом. Это украшение девушка уже показывала публике ещё в апреле 20104 года. Однако тогда кольцо было воспринято как обычный аксессуар. Теперь же, поскольку девушка Роналду не снимает это украшение, многие подумали, что у кольца есть и более важное символическое значение.
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Возлюбленная звезды сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – похвасталась сверкающим кольцом, когда смотрела за матчем ЧМ, где...
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