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Блогер из Калинковичей организовал финансовую пирамиду. Доход составил более 200 тысяч долларов

20.06.2018 20:40 — Разное | Tut.by  
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Деятельность финансовой пирамиды «Элеврус» пресекла мозырская финансовая милиция. Организовал ее блогер из Калинковичей совместно с несколькими гражданами Беларуси и России. Вкладчикам они обещали до 365% годовых, сообщает подробности Комитет государственного контроля.

Как установили работники финансовой милиции, житель города Калинковичи, известный по своей блогерской деятельности на видеохостинге YouTube, в 2015 году вместе с несколькими гражданами Беларуси и России организовал на территории республики деятельность незарегистрированной социальной финансовой сети «Элеврус».

Организаторы пирамиды убеждали граждан вкладывать деньги, в том числе электронные, обещая вкладчикам гарантированный доход — до 365% годовых. Большинство участников «Элевруса» не только вкладывали свои деньги, но и активно привлекали других граждан, так как за это предусматривалось вознаграждение.

Для активной рекламы организаторы задействовали социальные сети и видеохостинг YouTube. Лидер «Элевруса» проводил немало встреч с действующими и потенциальными участниками финансовой пирамиды. Информационные презентации проходили в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах Беларуси.

В своих выступлениях организатор говорил, что это фонд взаимопомощи, созданный для оказания поддержки детям, пенсионерам. Он также обещал, что вклады будут инвестироваться в различные проекты, которые в перспективе принесут дополнительный доход.

О том, что доход вкладчиков формируется только за счет привлечения денежных средств от новых людей, организаторы и менеджеры финансовой сети умалчивали.

Деньги вкладчиков они переводили на счета, открытые в белорусских банках на менеджеров «Элевруса» (так называемых хранителей), которые в свою очередь перераспределяли средства согласно установленным правилам участия.

В результате преступной деятельности организатор и активные члены финансовой сети получили доход в размере более 400 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК (Незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатор финансовой пирамиды находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Ведется следствие.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Вкладчикам обещали до 365% годовых. Предусматривалось также вознаграждение за привлечение новых вкладчиков.
 
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