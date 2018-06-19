Рекордное за пять лет количество вакансий зафиксировано на рынке труда Беларуси

Срочно требуются! Больше 2,5 тысяч медсестёр, почти 4 тысячи водителей и 1,5 тысячи поваров ищут наниматели по всей стране.

На сегодняшний день в Беларуси – почти 76 тысяч вакансий. На рынке труда – рекорд пятилетия.

Причём количество предложений продолжает расти. Только в Минске на одного безработного приходится десять вакансий. Больше всего не хватает медицинских работников, учителей, воспитателей и кулинаров. Растёт спрос на каменщиков, штукатуров, водителей и швей. За год количество предложений для рабочих увеличилось на 10%. В Минтруда отмечают: многие открытые вакансии в нашей стране остаются невостребованными из-за неправильной позиции самих нанимателей.

Зарплату ниже 500 рублей в месяц предлагают в 68% от всех вакансий. А вот выше тысячи – всего каждая двадцатая вакансия.