Небывалая засуха в Гродно: Неман мелеет, посевы гибнут

Засуха в Гродненской области: стремительно мелеет Неман, судоходство приостановлено. Без дождей регион живёт уже почти два месяца. Бьют тревогу аграрии – урожай под угрозой. Сложная обстановка и в лесах. Тёплая весна и жаркий июнь – по словам синоптиков, такой засушливой погоды в области в это время не было более 70-ти лет.

Состояние реки гидрологи приходят проверить дважды в день. И пока результаты не радуют. Уровень воды с каждым днём всё ниже: начал стремительно падать ещё в мае. И до сих пор ситуация остаётся сложной. Судоходство на Немане приостановлено – прогулочный теплоход «Ольга Соломова» пришвартован к берегу.

Дожди если и идут, то лишь местами, да и те – кратковременные. От засухи страдает вся область. Чуть лучше ситуация на севере региона – в Островце и Ошмянах. Там ещё сохранилась влага в почвах. А вот на западе – в Гродно и Гродненском районе – дождей не видели почти два месяца. Тёплая весна, сухой май и жаркий июнь – такой погоды, уверяют синоптики, не было со времён окончания Великой Отечественной войны.

Вдоль берегов стоит неприятный запах. Источник – подсыхающее дно и тина. Местные рассказывают: некогда полноводный и даже коварный Неман теперь местами можно перейти вброд – воды по колено. Неман обмелел настолько, что в черте города на поверхность вышли даже опоры старых деревянных мостов и пристаней, построенных ещё в начале ХХ века. Например, вот эту переправу возвели немецкие войска ещё в Первую мировую войну.

Жара даёт о себе знать – газоны в Гродно выгорели. Цветники и посадки молодых деревьев озеленители поливают теперь каждый день. Нормально пока работает лишь ГЭС. Но если уровень воды упадет ещё ниже – оборудование остановится.

В хозяйстве «Филиал Скидельский» Гродненского района уже подсчитывают убытки: скоро жатва, только вот убирать нечего. Буквально на глазах растения в полях гибнут. В хозяйстве почти 80% земель – пески и супеси, подстилаемые песками. В засуху они первыми попали под удар. И если кукуруза и сахарная свёкла еще поднимутся, то пшеницу и ячмень придется просто выбросить. Аграрии в срочном порядке пытаются спасти хоть что-то.

Страдают от засухи и леса. В Гродненской области установлен максимальный пятый уровень пожарной опасности. Вход – под строжайшим запретом. В Гожском лесничестве сейчас самая сложная в округе ситуация – из 12 тысяч гектаров две трети – хвойные деревья (наиболее уязвимые – сгорят как спички). Лесники говорят: посаженный на субботниках в апреле молодняк вряд ли выживет.

Синоптики уже сравнивают: погода в Гродно – как в Турции. И удивляются, ведь в других регионах страны всё нормально. Гродненская же область оказалась как будто под куполом – дожди обходят регион стороной.

Елена Зволимбовская, инженер-синоптик филиала «Гроднооблгидромет»: «С пятницы к нам придёт активный атмосферный фронт. Он принесёт осадки, они сохранятся и в выходные дни, и в понедельник».

Сейчас в регионе только и разговоров, что о дожде. От засухи страдают все. И надеются, что пару дней непогоды если и не полностью исправят, то хотя бы спасут то, что ещё можно спасти от жары последних нескольких месяцев.