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Испания играет против Ирана на ЧМ по футболу. Онлайн матча

20.06.2018 20:53 — Разное | Tut.by  
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Сборная Испании по футболу после результативной ничьи с Португалией (3:3) сыграет на чемпионате мира в России против Ирана.

Испанцы являются одними из фаворитов первенства, но для подтверждения этого статуса им нужно уверенно обыгрывать Иран. Победа с разницей в два и более мяча позволит им стать лидерами группы В.


Фото: Reuters

Иран начал с тяжелейшей победы над Марокко, добытой благодаря автоголу на 95-й минуте матча.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Сборная Испании по футболу после результативной ничьи с Португалией (3:3) сыграет на чемпионате мира в России против Ирана.
 
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