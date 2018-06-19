Испания играет против Ирана на ЧМ по футболу. Онлайн матча

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Сборная Испании по футболу после результативной ничьи с Португалией (3:3) сыграет на чемпионате мира в России против Ирана.

Испанцы являются одними из фаворитов первенства, но для подтверждения этого статуса им нужно уверенно обыгрывать Иран. Победа с разницей в два и более мяча позволит им стать лидерами группы В.



Фото: Reuters

Иран начал с тяжелейшей победы над Марокко, добытой благодаря автоголу на 95-й минуте матча.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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