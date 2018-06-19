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Два новых ресурсных центра профобразования планируется создать в Брестской области

20.06.2018 21:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Два новых ресурсных центра планируется создать в Брестской области, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56587.php

Два новых ресурсных центра профобразования планируется создать в Брестской области

В Брестской области на базе профессионально-технических учреждений образования действуют семь ресурсных центров. Еще два планируется открыть к 2020 году - по отделочным и электромонтажным работам. В настоящее время определяется, в каких городах они могут разместиться.

В Бресте сегодня состоялась церемония чествования победителей и призеров III Республиканского конкурса профессионального мастерства студентов, молодых рабочих WorldSkills Belarus 2018. Представители области, завоевав 11 медалей, заняли третье командное место.

"На протяжении нескольких лет область показывает на конкурсе высокие результаты. Успех во многом зависит от наших педагогов. Используем все возможности для повышения их квалификации: отправляем на стажировки, обучение, в заграничные командировки. Значительное внимание уделяется улучшению материально-технической базы. Создали ресурсные центры, в дальнейшем будем увеличивать их количество", - отметил Юрий Просмыцкий.

Как пояснила начальник отдела общего среднего и профессионального образования Вера Шаповал, ресурсные центры оснащены самым современным оборудованием. Там обучаются не только учащиеся заведения, на базе которого он создан, но и ребята из других учреждений образования области.

 
Теги: Брест
 
 
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Два новых ресурсных центра планируется создать в Брестской области, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий...
 
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