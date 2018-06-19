Музею Янки Купалы в Вязынке – 70 лет

70 лет назад первый странник склонился над одной из самых известных колыбелей Беларуси. 20 июня 1948 в селе Вязынка (на полпути между Минском и Молодечно) открыт дом-музей Янки Купалы. Сегодня через мемориальный заповедник первого народного «песняра» проходит туристический маршрут ЮНЕСКО.

Что «ад прадзедаў спакон вякоў…» – знает каждый белорус. Для коренных же вязынцев поэтическое наследие земляка – «колыбельное», с молоком матери. Отворяли эту дверь и арендаторы дома Луцевичи, и их соседи – предки Аллы Сай (в девичестве). Узкие окна с бумажными «фiранкамi», «заложнік» для посуды. Вокруг – как некогда у дедухны Агаты.

Когда Асе (так она представилась) исполнился год, тётя Владя создала музей под «отчей» крышей. С тех пор в комнате – как по классику: «аб ёй мне баюць казкі-сны». Зеркало времени Купалы. Сохранили родичи и лосиные рога, и венский стульчик.

Лилия НОРКО, заведующая филиалом Литературного музея Янки Купалы: «Самы «спякотны» сезон у нас наперадзе. Але ўжо цяпер у «Вязынцы» пабывала амаль 8 тысяч чалавек. Рознымі сцяжынкамі дабіраюцца яны да нас».

Статистика с января – начала этого «Года малой родины». За 70 лет – миллионы! Словами гения: «я ўсцяж раблю агледзіны…». Удивился бы Купала. Экспозиция о нём теперь интерактивная – звучит«Спадчына». Улыбнитесь, вас снимает… камера. Сувенир.

Илка ДЕТТМАР, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Германии в Беларуси: «Мне здесь всё очень близко, знакомо. Вообще напоминает мою родину – Среднюю Франконию. Это регион в центре Баварии. Такой же ландшафт, маленькие домики. Я рада, что мы – «Клуб жён дипломатов» – поможем ухаживать за этим красивым местом. Дарим газонокосилку».

Урок «маразулі» – танец шляхтичей, коими считались Луцевичи. Пусть и без собственной земли. Супруги послов сплели венки из ветвей папоротника, «смастерили неразлучников». «Паміж сваіх і чужакоў…» – культурная дипломатия объединяет.

Объект заповедной «Вязынки», который открыт лишь в летний сезон – восстановленный амбар конца XIX века. Или так называемая «житница» усадьбы. Сейчас здесь выставка современных мастеров, которые создают свои работы по мотивам произведений Янки Купалы.

О жизни в белорусской глубинке – фотовернисаж американца Джона Кунстадтера. Открыли 20 июня. Собираясь в «Вязынку», перечитайте пьесу «Раскіданае гняздо». Песняр малую родину носил «у жывой душы». 21 гектар мемориальной территории.

Елена ЛЕШКОВИЧ, директор Литературного музея Янки Купалы: «Уладальнікі таго сядзібнага дома Замбжыцкія былі не чужыя людзі Луцэвічам. Алімпія Замбжыцкая была хроснай маці Янкі Купалы. Нашы супрацоўнікі працуюць у архівах не толькі Беларусі, але і Польшчы, каб узнавіць дом».

Пока же панские «палаты» в проекте, «дом арендаторов» ожидает капитального ремонта. Обещают – скоро. Сейчас готовятся к 126-му дню рождения знакомого каждому белорусу. Алла Калинская постарается приехать в родную сторонку, что «ад прадзедаў спакон вякоў…».