Футбольный бум в России: сборная удивляет своей игрой на чемпионате мира

Сначала пережили шторм, затем потопили соперников. С восторженными заголовками вышли российские спортивные издания. Страна-хозяйка чемпионата мира отмечает эффектную победу своей сборной в матче против Египта со счетом 3:1. Игра получилась действительно захватывающей. С голами на любой вкус. Нашлось место спорту и в политике – 19 июня футбольную тему затронули и Президенты Беларуси и России. А премьеры двух стран решили посмотреть матч вместе.

Общий счёт встреч с Саудовской Аравией и Египтом – более чем уверенный (8:1). После двух игр Россия показала лучший результат для всех стран-хозяек в истории мировых первенств. Конечно, «фараоны» сильнее Саудовской Аравии, в их составе – одна из звёзд мирового футбола Мохаммед Салах. И сдерживать пыл форварда «Ливерпуля» было основной задачей российских защитников. Это было сложно, но они с ней справились. После ничейного первого тайма во втором в сетку египтян влетели сразу три мяча. На любой вкус.

Такая игра достойна ярких заголовков, и не только в российской прессе. Британская The Times пишет: «за считанные дни российская сборная нежданно преобразилась из нервозной команды-хозяйки, не вполне уверенной в себе, в жизнь и душу праздника». И болельщики, которые всю ночь праздновали эту победу, полностью с этим согласны.

Футбол в эти дни обсуждают не только болельщики. Спортивная тематика звучала накануне во время встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Наш Президент пожелал соседям удачи и победы.

Кстати, футбольные пожелания Александра Лукашенко сбылись уже дважды. Первый раз сработала надпись на футбольном мяче «Удачи братьям россиянам!», которую Президент Беларуси оставил по прилёту в Москву. Кстати, Владимир Путин игру не смотрел, о чём, возможно, сожалеет. Но после возвращения из Минска ему прямо у трапа доложили о победе. А вот премьер-министры Союзного государства за игрой следили. «За Россию болели вместе с белорусским коллегой Андреем Кобяковым. Победа!» – такую публикацию Дмитрий Медведев оставил в социальной сети.

Сейчас от россиян ждут первого места в группе. Ведь выход в четвертьфинал уже в кармане. Но в плей-офф будет сложнее: вероятные соперники России в одной восьмой финала – действующий чемпион Европы Португалия, а также один из фаворитов турнира Испания. Но и аппетит приходит во время еды.