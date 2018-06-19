ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

20.06.2018 21:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Наш следующий материал о тех, кто согревает свои души алкоголем. А страдают от этого души их же детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Еженедельно рейдовые группы – это милиционеры, представители местной власти, работники образования – выезжают в неблагополучные семьи, изучают проблемы и ищут пути их решение. В такой рейд отправилась и наша съемочная группа.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Проблема алкоголизации – это тема, которая никогда не теряет своей актуальности.Из-за чрезмерного употребления спиртных напитков страдают дети родителей-пьяниц, совершаются преступления, от бытовых травм до убийств. Искоренить пьянство невозможно, но бороться с ним необходимо. Еженедельно рейдовые группы – это милиционеры, представители местной власти, работники образования – выезжают в неблагополучные семьи, изучают проблемы и ищут пути их решение.

Только в витебской области на учете состоит почти 4 тысячи семей, где родители водят дружбу с зеленым змием. Между тем, алкоголь – это первый шаг к скамье подсудимых.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Вячеслав Петкун, начальник отдела профилактики УВД Витебского облисполкома:
Если взять 2008 год, таких преступлений было больше полутора тысяч. В настоящий момент – чуть более 500. Органами внутренних дел применяются все превентивные меры для минимизации преступлений.

В 2018 году в витебской области из семей, где пьют оба родителя забрали более 150 детей.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Юлия Василевская, заместитель председателя КДН администрации Железнодорожного района Витебска:
Сказать, хорошо это или плохо, может, в какой-то степени и хорошо, потому что некоторые дети усыновляются, у них появляются другие семьи, совсем другие условия проживания. Все у них другое. Ездят они и за границу, в Италии отдыхают, те, которые находятся в госучреждениях.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Анастасии Бут, СТВ:
Декрет Президента №18 действует уже 12 лет. И призван защищать детей от насилия в семье и родителей-алкоголиков. А еще дает шанс таким мамам и папам встать на путь исправления. В течение полугода, если родители бросят пить, устроятся на работу и благоустроят свое жилье, их дети смогут вернуться в родной дом.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Так было с Сашей, Димой и Сережей. Правда, родная мама так и осталась на дне стакана. А вот отцу избавиться от тяжелой зависимость все же удалось. Детей забрал сразу. Сегодня у него новая семья, и планы уже на новую счастливую жизнь.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Максим Костюк, житель Витебска:
Сразу, когда их забрали, через какое-то время я понял, что я сделал ошибку. Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал. 

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Новую жену Максима его сыновья называют мамой. И ждут, когда же она уже вернется из роддома с сестричкой Ксюшей.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Сергей Костюк, житель Витебска:
Новая мама добрая, хорошая. В приюте скучно без них.

«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ

Таких историй, как в семье Максима, сегодня немало. Многие родители возвращаются к нормальной жизни, только вот ценой каких усилий? Порой, за этим стоят десятки специалистов: врачей, психологов и правоохранителей. Правда, иногда и им не удается сделать самого главного: вернуть доверие ребенка.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 73
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Наш следующий материал о тех, кто согревает свои души алкоголем. А страдают от этого души их же детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сына Трампа угрожают похитить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика