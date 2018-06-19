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«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Наш следующий материал о тех, кто согревает свои души алкоголем. А страдают от этого души их же детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еженедельно рейдовые группы – это милиционеры, представители местной власти, работники образования – выезжают в неблагополучные семьи, изучают проблемы и ищут пути их решение. В такой рейд отправилась и наша съемочная группа.
Проблема алкоголизации – это тема, которая никогда не теряет своей актуальности.Из-за чрезмерного употребления спиртных напитков страдают дети родителей-пьяниц, совершаются преступления, от бытовых травм до убийств. Искоренить пьянство невозможно, но бороться с ним необходимо. Еженедельно рейдовые группы – это милиционеры, представители местной власти, работники образования – выезжают в неблагополучные семьи, изучают проблемы и ищут пути их решение.
Только в витебской области на учете состоит почти 4 тысячи семей, где родители водят дружбу с зеленым змием. Между тем, алкоголь – это первый шаг к скамье подсудимых.
Вячеслав Петкун, начальник отдела профилактики УВД Витебского облисполкома:
В 2018 году в витебской области из семей, где пьют оба родителя забрали более 150 детей.
Юлия Василевская, заместитель председателя КДН администрации Железнодорожного района Витебска:
Анастасии Бут, СТВ:
Так было с Сашей, Димой и Сережей. Правда, родная мама так и осталась на дне стакана. А вот отцу избавиться от тяжелой зависимость все же удалось. Детей забрал сразу. Сегодня у него новая семья, и планы уже на новую счастливую жизнь.
Максим Костюк, житель Витебска:
Новую жену Максима его сыновья называют мамой. И ждут, когда же она уже вернется из роддома с сестричкой Ксюшей.
Сергей Костюк, житель Витебска:
Таких историй, как в семье Максима, сегодня немало. Многие родители возвращаются к нормальной жизни, только вот ценой каких усилий? Порой, за этим стоят десятки специалистов: врачей, психологов и правоохранителей. Правда, иногда и им не удается сделать самого главного: вернуть доверие ребенка.
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«Я им сказал, что я их заберу, и я их забрал». Как остановить пьянство в белорусских семьях – репортаж СТВ
Новости Беларуси. Наш следующий материал о тех, кто согревает свои души алкоголем. А страдают от этого души их же детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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