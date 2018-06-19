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Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

20.06.2018 21:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Несколько десятков маститых журналистов из России хотят основательно познакомиться с жизнью в Беларуси. 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

В первую очередь предмет их интереса - отдых и спорт. И в особенности подготовка ко II Европейским играм. Так что в программе – посещение крупных спортивных комплексов и достопримечательностей.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Сегодня тот счастливый случай, когда перед журналистами открыты все двери. И российские новостники не упустили этой возможности. Первый в маршруте – Национальный олимпийский комитет и штаб-квартира II Европейских игр. Наших московских коллег впечатляет не только техническое оснащение спорткомплексов, а финансовая и транспортная доступность.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Кстати, на время Европейских игр для гостей Беларуси не будет действовать режим платных дорог. А на столичных магистралях для транспорта спортсменов выделят отдельную полосу. Специально закупят также 300 дополнительных автобусов.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Юлия Широчкина, корреспондент телеканала «Матч ТВ» (Россия):
Интересный момент был, что рекордное количество заявок на участие было подано от спортивных федераций, порядка 43. Но выбрали только такие массовые и популярные дисциплины.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Организаторы соревнования топ-уровня пообещали, цены на гостиницы не вырастут. Так, как в Рио и Пхёнчхане не будет. За одним из главных спортивных событий на белорусской земле будут наблюдать в 50-ти странах мира. Помочь сориентироваться у нас помогут волонтёры. Уже изъявили желание больше семи с половиной тысяч молодых людей. В их числе – и россияне.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Анатолий Котов, заместитель директора фонда «Дирекция ǁ Европейских игр 2019»:
Наибольшее количество гостей мы ожидаем из Российской Федерации. Чем больше будет информации о нашем проекте в нашей братской стране, тем больше людей приедет или включит телевизор в момент проведения II Европейских игр.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Первые репортажи участников пресс-тура по Беларуси начали уже выходить. Наши российские коллеги под впечатлением не только от больших спортивных арен, но и небольших залов шаговой доступности, а также уличных площадок с тренажёрами. На Европейских играх будут болеть, говорят, и за своих, и за наших.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Анна Гримашевич, корреспондент телеканала «Звезда» (Россия):
За белорусов, безусловно, будем болеть, тем более, что мы знаем, что вы сильны в легкой атлетике, гребле, во многих видах спорта.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Минск сегодня – один из самых крупных туристических центров нашей страны. Особую популярность столица приобрела у иностранцев во время крупных мировых соревнований и выступлениям наших спортсменов на международных площадках. Российские журналисты у нас будут гостить ещё несколько дней. А на родину с собой увезут не только впечатления, но и, судя по всему, белорусские продукты.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Олег Дзюба, обозреватель издания «Парламентская газета» (Россия):
Спросили, что я привожу с собой как сувенир для друзей. Я сошлюсь на свою жену, ей привожу что-нибудь из косметики, парфюмерии белорусской.

Беларусь глазами репортёров: 20 июня начался пресс-тур российских журналистов по спортивным объектам

Оксана Семашко, СТВ:
Уже 21 июня российские журналисты примут участие в церемонии открытия стадиона «Динамо». Ровно за год до начала II Европейских игр. А после – их ожидает экскурсия по студенческой деревне. Во время Европейских игр в комплексе с развитой инфраструктурой будут проживать больше четырёх тысяч спортсменов. До начала спортивного форума – 365 дней.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Несколько десятков маститых журналистов из России хотят основательно познакомиться с жизнью в Беларуси. 20 июня начался пресс-тур российских...
 
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