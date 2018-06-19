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Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС
Новости Беларуси. Итоги ВГС 20 июня обсуждают в Минске: эксперты, депутаты, руководители профильных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в узком составе, беседовали примерно три часа. В повестке же заседания ВГС было около 10 пунктов. Оба лидера прошедшую в Минске встречу назвали плодотворной.
Президенты рассмотрели Приоритетные направления развития Союзного государства на предстоящие пять лет, обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, реализацию совместных проектов, взаимодействие в интеграционных форматах и на международных площадках, межрегиональный диалог. Александр Лукашенко даже возобновил свое приглашение президенту России Владимиру Путину посетить предстоящий Форум регионов, который в октябре примет Могилёв.
Минск вновь стал главным поставщиком мировых новостей. На этот раз в центре внимания репортёров белорусско-российский вектор. 21 заседание ВГС получилось информационно насыщенным. Да и как иначе. Ярких и сенсационных заголовков репортёры прямо выжидали. А за интервью с профильными министрами и участниками даже не заметили традиционного опоздания российского президента. Журналисты шутили: всего-то на час.
Дружеские и доверительные отношения. Так о диалоге Беларуси и России скажут не раз. А ещё об общении двух президентов. Только в июне уже встречались два раза. Лидеры тепло поприветствовали друг друга, далее лишь несколько минут для протокольного фотографирования и сразу же двусторонние переговоры. Разговор политиков занял около двух часов. Правда, большая часть прошла за закрытыми от журналистов дверями.
Очевидно, обсудить было что. Конечно, «во главе угла» экономика. Динамика товарооборота положительная. Сейчас 32 миллиарда долларов, в планах – 40. Владимир Путин даже упомянет цифру в 50 миллиардов. То, что конструктивный диалог по всем направлениям продолжится, а в решении спорных вопросов всегда будем находить компромиссы, подтвердили два президента.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Условились с белорусскими партнерами активировать кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции.
Все эти сферы российский президент перечислит не случайно. Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены. Вплоть до 2022 года. Проведение согласованной макроэкономической, промышленной, бюджетной политики, углубление торгово-экономических отношений, сокращение барьеров, изъятий, ограничений, развитие объединенной транспортной системы и формирование единого топливно-энергетического рынка. Уже сейчас вместе строим Белорусскую АЭС, хотим производить союзный трактор, вспомнить нужно и промышленную кооперацию.
Алексей Сокол, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономической политике Национального собрания Беларуси:
Многие белорусские и российские предприятия «союзными связями» связаны крепко. К примеру, сейчас полным ходом идёт разработка умного авто. Зеленый свет программа «Автоэлектроника» получила в 2016. Только в Беларуси в ней участвуют 11 предприятий и научных институтов. Это можно сказать святая святых. Здесь идёт разработка специальных датчиков, которые будут контролировать уровень загрязнения моторного масла.
Денис Стасенко, инженер центра электронной техники ОАО «Интеграл»:
Скоро разработку протестируют на белорусских комбайнах, а первыми результатами ученые планируют поделиться уже в конце 2018 года. Впрочем, тех самых точек соприкосновения немало. А будет больше. Утверждённая на заседании ВГС союзная премия в области науки и техники уж точно станет импульсом к новым разработкам.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Всего же повестка заседания ВГС включала 9 пунктов. Заметно было, увертюрой к футбольным баталиям России и Египта, как назвал минскую встречу Александр Лукашенко, оба лидера остались довольны. Кстати, два президента уже даже договорились встретиться вновь. В октябре Владимира Путина ждут в Могилеве на Форуме регионов.
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Приоритетные направления и первоочередные задачи развития Союзного государства утверждены до 2022 года: итоги заседания ВГС
Новости Беларуси. Итоги ВГС 20 июня обсуждают в Минске: эксперты, депутаты, руководители профильных ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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