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Музыкальный театр объявил конкурс на лучшую концепцию реконструкции здания
Новости Беларуси. В афише – скорый ремонт. Академический музыкальный театр требует реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здание театра возвели 37 лет назад. С тех пор не обновлялось оборудование и инженерные сети. Есть проблема и касаемо нехватки репетиционных и производственных помещений. Ограниченность прилегающей территории и сложная форма зала стали препятствием на пути обновления.
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Новости Беларуси. В афише – скорый ремонт. Академический музыкальный театр требует реконструкции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Здание...
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