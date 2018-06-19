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Большая реконструкция ожидает южную часть парка Дружбы народов

20.06.2018 19:47 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Обновят дорожки, восстановят фонтан вблизи улицы Кульман, установят новое детское оборудование, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Большая реконструкция ожидает южную часть парка Дружбы народов

Также высадят деревья и кустарники. А для выгула собак создадут специальные площадки. Проект строительства обсуждается с местными жителями. Первая такая встреча прошла в минувшую пятницу. Предложения и просьбы горожан учли и внесли изменения в проект. Так, от идеи строительства физкультурно-оздоровительного комплекса отказались, оставят место для отдыха и проведения пикников.

Большая реконструкция ожидает южную часть парка Дружбы народов

Уже в конце месяца выберут проектировщика. Затем готовый эскиз размесят на сайте администрации. И только после согласования с местными жителями приступят к реализации проекта.

Большая реконструкция ожидает южную часть парка Дружбы народов

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района:
На территории парка размещены различные трансформаторные сооружения. Это создает повышенный шум для тех, кто там проживает. Сейчас уже совсем другие нормы проектирования и строительства. Предлагается новую построить, старую снести, все трансформаторное оборудование будет в одном помещении.

 
 
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Новости Беларуси. Обновят дорожки, восстановят фонтан вблизи улицы Кульман, установят новое детское оборудование, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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