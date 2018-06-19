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2019 и 2020 пройдут под знаком Года малой родины
Ближайшие три года пройдут под знаком Года малой родины. Соответствующий указ подписан 20 июня.
Цель документа – стимулировать социально-экономическое развитие регионов, а также – сформировать активную гражданскую позицию у населения, и сохранить историко-культурное и духовное наследие.
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Ближайшие три года пройдут под знаком Года малой родины. Соответствующий указ подписан 20 июня.
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