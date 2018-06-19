Все на мотокросс!

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20.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Мотокроссу в Волоквыскен быть! Такое решение приняла Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта совместно с ДОСААФ.
28-29 июля 2018 г. в Волковыске пройдет этап
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Мотокроссу в Волоквыскен быть! Такое решение приняла Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта совместно с ДОСААФ. 28-29 июля 2018 г. в...
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