Глава Македонии инициировал собственный импичмент

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение на сайте президента страны.





«Я обращаюсь к премьер-министру Македонии Зорану Заеву и большинству депутатов незамедлительно инициировать процедуру определения ответственности президента республики, то есть импичмент.





Моя позиция в отношении наносящего ущерб договора с Грецией о госнаименовании является окончательной и остается неизменной, несмотря на все угрозы и давление», - говорится в пресс-релизе кабинета президента Македонии.





Эта реакция последовала на заявления премьер-министра в интервью македонскому телеканалу «Канал 5».





Глава Кабмина республики отметил, что если президент блокирует соглашение с Грецией, парламентское большинство рассмотрит вопрос о начале его импичмента.