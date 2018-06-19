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Глава Македонии инициировал собственный импичмент
Президент Республики Македония Георге Иванов призвал парламент начать процедуру импичмента в отношении него в связи с позицией по государственному названию.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное сообщение на сайте президента страны.
«Я обращаюсь к премьер-министру Македонии Зорану Заеву и большинству депутатов незамедлительно инициировать процедуру определения ответственности президента республики, то есть импичмент.
Моя позиция в отношении наносящего ущерб договора с Грецией о госнаименовании является окончательной и остается неизменной, несмотря на все угрозы и давление», - говорится в пресс-релизе кабинета президента Македонии.
Эта реакция последовала на заявления премьер-министра в интервью македонскому телеканалу «Канал 5».
Глава Кабмина республики отметил, что если президент блокирует соглашение с Грецией, парламентское большинство рассмотрит вопрос о начале его импичмента.
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Президент Республики Македония Георге Иванов призвал парламент начать процедуру импичмента в отношении него в связи с позицией по государственному названию.
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