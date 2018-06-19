Сына Трампа угрожают похитить









Oxu.Az , об этом сообщил в среду интернет-портал The Daily Caller. Как передает, об этом сообщил в среду интернет-портал The Daily Caller.





Согласно этому сообщению, с угрозой в адрес первой леди и ее сына выступил в Twitter актер Питер Фонда.





«Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами», - написал он, использовав в сообщении оскорбительные выражения.





Как сообщил интернет-портал со ссылкой на представителя Меланьи Трамп Стефани Гришэм, сотрудники Секретной службы «были уведомлены» об этой угрозе.





По словам Гришэм, это сообщение в Twitter «отвратительно и безответственно».





Бэррон Трамп - младший сын президента США Дональда Трампа родился в 2006 году.