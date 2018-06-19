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Сына Трампа угрожают похитить
Супруга президента США Меланья Трамп обратилась в Секретную службу в связи с угрозами в адрес ее и ее сына.
Как передает
Согласно этому сообщению, с угрозой в адрес первой леди и ее сына выступил в Twitter актер Питер Фонда.
«Мы должны вырвать Бэррона Трампа из рук его матери и поместить его в клетку с педофилами», - написал он, использовав в сообщении оскорбительные выражения.
Как сообщил интернет-портал со ссылкой на представителя Меланьи Трамп Стефани Гришэм, сотрудники Секретной службы «были уведомлены» об этой угрозе.
По словам Гришэм, это сообщение в Twitter «отвратительно и безответственно».
Бэррон Трамп - младший сын президента США Дональда Трампа родился в 2006 году.
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Супруга президента США Меланья Трамп обратилась в Секретную службу в связи с угрозами в адрес ее и ее сына.
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