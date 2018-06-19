«Болельщиков» из Марокко и Пакистана задерживают на белорусской границе

После прибытия в Россию лжеболельщики отправляются транзитом через нашу страну к западным рубежам. Об этом сообщил на пресс-конференции 20 июня заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности Госпогранкомитета Алексей Сытенков.





— Ситуация на границе напряженная, но контролируемая. Мы выполняем обязательства охраны границы Союзного государства. Известно, что действует такая процедура — прилет и нахождение на территории РФ иностранных граждан по паспорту футбольного болельщика. К сожалению, это не только спорт, но и одна из форм легализации для дальнейшего незаконного следования в страны ЕС. Буквально сегодня ночью на Сморгонском участке были задержаны четыре гражданина Марокко, вчера — пять человек из Марокко. До этого на польском направлении задержали граждан Пакистана. И все они — якобы большие любители футбола. Хотя, как выяснилось в ходе общения, некоторые из них ничего не знают об этом виде спорта, — рассказал представитель Госпогранкомитета.





Белорусские пограничники сталкиваются с такими «болельщиками» почти ежедневно. Для пресечения подобных случаев постоянно происходит обмен информацией в режиме онлайн с группой пограничного сотрудничества ФСБ России. В белорусском ведомстве есть сведения о группах болельщиков из стран миграционного риска, которые находятся в приграничных городах, таких как Брест Гродно , Сморгонь. Кроме того, учитывая, что ряд спортивных мероприятий будет проходить в Калининграде, имеется информация о пассажиропотоке.





— Если говорить о ситуации, не связанной с футболом, то никто не отменял поиски иностранцами лучших условий для жизни. Основная категория нелегалов, которых мы задерживаем, — это граждане Вьетнама. Они прибывают самолетом в московские аэропорты, и собираются группами. Учитывая геополитическое положение Беларуси, мигранты в дальнейшем направляются к нашим балтийским либо польским рубежам. Каждую неделю белорусские пограничники задерживают группы незаконных мигрантов, — рассказал Алексей Сытенков.





По словам специалиста, имеются даже случаи укрытия нелегалов в транспортных средствах. Совсем недавно пограничники обнаружили группу пакистанцев, которые были закрыты в фуре, перевозившей материалы деревообработки.





Кроме того, ежедневно в пунктах пропуска на каналах пересечения государственной границы выявляют лиц с поддельными либо подложными документами.





— Встречались даже граждане с паспортами «гражданина мира» и «гражданина Арктики». Самое интересное, что отдельные из них изготовлены в очень хорошем качестве, имея необходимые виды защиты, — подел ся представитель Госпогранкомитета.





В прошлом году возникла непростая ситуация с гражданами Чеченской Республики, которые пытались выехать в Польшу. За весь период их было около тысячи человек. Они легально прибывали на территорию Беларуси из РФ. На Брестском железнодорожном вокзале в кассах приобретали билеты на поезд до первой польской станции. При въезде в Польшу они заявляли ходатайства о предоставлении статуса беженца. Однако 98—99% этих граждан польская сторона возвращала обратно. Тогда, после того как заканчивались финансовые средства, они пытались в обход пунктов пропуска незаконно пересечь границу.





— Соответственно, мы их задерживали, — рассказал Алексей Сытенков. — Принималось решение о выдворении их с территории Беларуси. Ситуация эта получила большой общественный резонанс. Мы тесно сотрудничали с МВД. Не исключаю, что такие случаи будут повторяться и в дальнейшем.