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ЧМ-2018: вслед за Россией Уругвай выходит в 1/8 финала
Футболисты сборной Уругвая победили команду Саудовской Аравии и вслед за Россией вышли в 1/8 финала чемпионата мира.
Вторая игра в группе А прошла под знаком превосходства южноамериканцев. На 23-й минуте встречи лидер атак сборной Уругвая Луис Суарес забил гол после подачи углового удара. Этот гол стал победным.
В первом туре уругвайцы победили египтян 1:0 и, набрав 6 очков после двух игровых дней, вместе с россиянами обеспечили себе выход в 1/8 финала.
Турнирное положение: Россия — 6 очков (разница мячей — 8-1), Уругвай — 6 (2-0), Египет — 0 (1-5), Саудовская Аравия — 0 (0-6).
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Футболисты сборной Уругвая победили команду Саудовской Аравии и вслед за Россией вышли в 1/8 финала чемпионата мира.
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