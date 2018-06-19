ЧМ-2018: вслед за Россией Уругвай выходит в 1/8 финала

Вторая игра в группе А прошла под знаком превосходства южноамериканцев. На 23-й минуте встречи лидер атак сборной Уругвая Луис Суарес забил гол после подачи углового удара. Этот гол стал победным.





В первом туре уругвайцы победили египтян 1:0 и, набрав 6 очков после двух игровых дней, вместе с россиянами обеспечили себе выход в 1/8 финала.





Турнирное положение: Россия — 6 очков (разница мячей — 8-1), Уругвай — 6 (2-0), Египет — 0 (1-5), Саудовская Аравия — 0 (0-6).