«Белорусский Версаль» поднимает занавес в Несвиже

«Вечера Большого театра»-2018 открывает концертная программа «Белорусский Романтизм». 22 июня в Фарном костёле (Божьего тела) прозвучат произведения белорусских композиторов, чьи имена стали синонимом эпохи Романтизма.





Первый фестивальный день продолжит «Вечер классического балета». На сцене внутреннего двора замка Радзивиллов звёзды балетной труппы белорусского Большого представят зрителям сцены из балетов «Лебединое озеро» и «Корсар», а так же одноактный балет «Сонеты». Дирижеры – Николай Колядко, Иван Костяхин.













Второй день музыкального марафона в Несвиже – 23 июня начнется с концертной программы «Четыре столетия белорусской вокальной музыки», которая прозвучит в Театральном зале замка Радзивиллов. В концерте примут участие солисты оперной труппы Большого театра Юрий Городецкий (тенор) и Илья Сильчуков (баритон). Для вас будут исполнены сольные вокальные произведения, которые проведут слушателей по страницам истории национальной музыки от XVII столетия до XX. Ведущий – заслуженный артист Республики Беларусь Виктор Скоробогатов.





В том же Театральном зале поклонников жанра романса ожидает уникальная концертная программа «Вечер романсов Сергея Рахманинова». В исполнении солистки оперы Екатерины Головлёвой прозвучат настоящие «хиты» композитора: «Весенние воды», «Отрывок из Мюссе», «О, не грусти!», «Перед иконой» и многие другие.





"Корсар"

На главной сцене фестиваля во внутреннем дворе замка вечером состоится показа премьерного спектакля "Травиата" Верди в постановке режиссера Андрейса Жагарса. Дирижер – Андрей Галанов.

24 июня в ведущие солисты белорусской оперы, балета и музыканты струнного квинтета "Серенада" приглашают поклонников танго-музыки, жарких южных напевов и мелодий в Театральный зал несвижского замка, где для них прозвучит «Милонга с Серенадой».





Илья Сильчуков

Завершает традиционный фестиваль классического театрального искусства в Несвиже Гала-концерт звёзд оперы и балета, который состоится на главной сцене - во внутреннем дворике замка Радзивиллов. В программе концерта – известные оперные арии и дуэты, яркие номера балетных шедевров, шлягеры мирового музыкального наследия. Дирижер – Андрей Галанов.



