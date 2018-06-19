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Нужен ли пограничный контроль на белорусско-российской границе? Комментарий Сергея Кизимы
Какие причины побудили силовые ведомства России вернуть пограничный контроль на белорусско-российской границе и насколько оправданы такие радикальные меры?
На эти непростые вопросы отвечает заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Беларуси Сергей Кизима.
Подробности – в видеоинформации.
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Какие причины побудили силовые ведомства России вернуть пограничный контроль на белорусско-российской границе и насколько оправданы такие радикальные меры?
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