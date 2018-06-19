Kia и спорт? Раньше все органичивалось трехдверной версией c’eed, которая исполняла роль псевдоспортивного купе. Но теперь в модельном ряду Kia есть настоящий боец. Хотя он скорее не спорт, а гранд-туризмо. В Минске стартовали продажи фастбека Kia Stinger.





По замыслу корейцев, Kia Stinger должен дать бой таким грандам, как Audi A5 Sportback и BMW 4 GT, и при этом остаться дешевле, что ожидаемо и логично. Stinger оснащается задним или полным приводом, коробка передач — 8-диапазонный «автомат» и никаких альтернатив.





С моторами ситуация получше. Базовая версия двухлитрового турбированного агрегата выдает 197 «лошадей». Вкупе с задним приводом этого хватает, чтобы разогнаться до 100 км/ч за 6 секунд. В более мощной версии мотор выдает 247 лошадиных сил. А вот топовая версия с 3.3 литровым V6 развивает 370 «лошадей» и выстреливает до сотни за 4,9 секунды. И это делает Stinger самым быстрым Kia в истории марки. На белорусском рынке будут начальная по мощности версия представлена не будет.





Оснащение обещает быть очень богатым. В базе уже есть бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, система выбора режимов движения, трехзонный климат-контроль, навигация, камера заднего вида. Отдельным списком можно выделить чисто драйверские фишки — самоблокирующийся задний дифференциал, система lounch control. Полноприводные версии оснащаются системой динамического контроля вектора тяги.

















Это не кроссовер, и не бюджетный седан, так что никто не ожидает взрывных продаж. Ценник начинается от 39 500 долларов США за машину с задним приводом и мотором 247 «лошадей». Топовая версия GT Plus поотянет на солидные 54 500 долларов. В Беларуси будут продавать машины корейской сборки. Поставки машин из России не планируются. В итоге базовые версии автомобиля окажутся чуть дороже, чем у соседей, но в топовых комплектациях цены будут сопоставимы.

Личные впечатления





Вживую автомобиль выглядит неплохо, хотя, на наш взгляд, со спортивными атрибутами легкий перебор. Некоторые детали выглядят так, словно это результат самостоятельного тюнинга. Посадка назад не слишком удобная, приходится сильно пригибать голову из-за покатой крыши. Багажник, как и полагается фастбеку, приличных размеров — 660 литров.





В оформлении интерьера заметно влияние европейских грандов, но прямого копирования нет. Отдельные элементы, вроде селектора «автомата» и вовсе выглядят стильно и самобытно. Посадка водителя удобная, кресла плотные, но без спортивной тесноты. На материалах отделки не экономили, но все же до уровня заявленных конкурентов, как нам показалось, Kia Stinger немного не дотягивает. Но будет брать более богатым оснащением при чуть меньшей цене.