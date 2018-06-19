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МАРТ вынес на общественное обсуждение проект нового закона о естественных монополиях

20.06.2018 20:49 — Разное | Интерфакс  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении дополнений и изменений в закон Республики Беларусь "О естественных монополиях".

"Законопроект предусматривает изменение сфер естественных монополий", - проинформировали в ведомстве. 

Так, сферу естественной монополии по передаче и распределению электрической энергии планируется разделить на более мелкие: передача электрической энергии, ее распределение и оперативно-диспетчерское управление.

"Такая структура соответствует международной практике в рамках Евразийского экономического союза и необходима для формирования общего электроэнергетического рынка Союза", - пояснили в МАРТ.

 Документом также предусматривается повышение прозрачности деятельности субъектов естественных монополий. "Планируется предусмотреть обязанность субъектов естественных монополий обеспечивать свободный и открытый доступ к информации о результатах своей деятельности, стоимости услуг, порядке их оказания путем размещения на своем сайте соответствующей информации", - пояснили в министерстве.

Кроме того, законопроектом  предполагается обеспечить публичность процесса регулирования естественных монополий. Антимонопольный орган будет наделен правом проводить публичные слушания при установлении  или изменении тарифов на услуги естественных монополий, в том числе путем общественного обсуждения на своем официальном сайте.

"Проект закона предусматривает практику разработки антимонопольным органом инструкций, определяющих критерии и периодичность изменения тарифов на услуги естественных монополий", - добавили в МАРТ.

В  ведомстве полагают, что эти подходы "должны способствовать повышению прозрачности регулирования деятельности субъектов естественных монополий, и оптимизации тарифов в этих сферах".

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси вынесло на общественное обсуждение проект закона "О внесении дополнений и изменений в закон...
 
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