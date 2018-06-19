Рядом с полигоном под Барановичами загорелся лес, его тушат МЧС и военные

Вблизи 230-го общевойскового полигона произошел пожар в лесном массиве, в его тушении принимают участие пожарные расчеты МЧС и Вооруженных сил, сообщили в министерстве обороны.

"В среду около 11.00 от должностных лиц Слонимского лесхоза поступила информация о возгорании лесного массива вблизи населенного пункта Тартаки, расположенного рядом с 230-м общевойсковым полигоном. Ввиду сложных погодных условий (сильных порывов ветра) огонь распространился в сторону полигона", - говорится в сообщении министерства.

Совместными усилиями военнослужащих Вооруженных Сил и МЧС пожар удалось локализовать, его распространение пресечено.

В настоящее время осуществляется тушение отдельных очагов огня.

Всего в тушении пожара принимают участие 13 пожарных расчетов, в том числе 7 расчетов от Вооруженных Сил и 6 расчетов от МЧС, а также вертолет Ми-8 авиации МЧС.

"Угрозы для жителей близлежащих населенных пунктов нет. Пострадавших нет", - рассказали в Минобороны.

Причины возгорания устанавливаются.

В среду боевые стрельбы на полигоне не проводились.