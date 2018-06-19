Год малой родины продлится до 2020 года - указ

В Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины, сообщили в пресс-службе президента.

Соответствующий указ N247 глава государства подписал в среду.

"Документ принят в целях стимулирования социально-экономического развития регионов, формирования активной гражданской позиции у населения, сохранения историко-культурного и духовного наследия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Совету министров поручено совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом разработать и утвердить республиканскую программу мероприятий по данной тематике до 2020 года, а также обеспечить координацию деятельности госорганов и других организаций по ее выполнению.