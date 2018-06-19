В Минске прошло заседание Высшего госсовета СГ (ФОТО)

В Минске 19 июня состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».

Также в заседании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , председатель Государственной думы Вячеслав Володин, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

На повестку Госсовета вынесли девять вопросов. Среди них: итоги торгово-экономического сотрудничества в 2017 году, отчет об исполнении бюджета-2016, программа совместных действий во внешней политике. Также президенты России и Беларуси утвердили приоритеты развития Союзного государства до 2022 года и обсудили тему поставок газа в Европу через Беларусь.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью, также есть хорошие возможности для укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики.