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В Минске прошло заседание Высшего госсовета СГ (ФОТО)
20.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске 19 июня состоялось заседание Высшего государственного совета Союзного государства. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко, сообщает «МИР 24».
Также в заседании приняли участие
На повестку Госсовета вынесли девять вопросов. Среди них: итоги торгово-экономического сотрудничества в 2017 году, отчет об исполнении бюджета-2016, программа совместных действий во внешней политике. Также президенты России и Беларуси утвердили приоритеты развития Союзного государства до 2022 года и обсудили тему
Владимир Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в дальнейшей экономической интеграции с Беларусью, также есть хорошие возможности для укрепления сотрудничества двух стран в сфере энергетики.
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В мероприятии приняли участие главы России и Беларуси.
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