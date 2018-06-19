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Новое поколение Volvo S60 представили в США и там же будут производить. Цены - от 36 700 долларов
Вслед за родственным универсалом V60 компания Volvo провела смену поколений седана S60, презентация которого совпала с официальным открытием нового завода Volvo в американском Чарлстоне (Южная Каролина).
Это первое предприятие Volvo в США, которое пополнило список производственных мощностей компании по всему миру (это два завода по производству автомобилей и один по выпуску двигателей в Европе, три завода в Китае и сборочные площадки в Индии и Малайзии). Инвестиции в новый завод составили около 1,1 миллиарда долларов.
По габаритам новый S60 фактически повторяет
Как и на остальных Volvo, в «базе» для нового S60 предусмотрена система City Safety, способная определять пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности применяющая автоматическое торможение для предотвращения столкновения. Также для новинки доступны системы полуавтономного вождения Pilot Assist (по словам разработчиков, с «улучшенной производительностью» на поворотах), предотвращения съезда с дороги и выезда на полосу встречного движения, а также предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах.
В свет новый S60 выйдет в нескольких версиях. У начальной переднеприводной под капотом окажется двухлитровая турбо-«четверка» T5 мощностью 250 лошадиных сил (в американской спецификации), далее по ранжиру следует полноприводная модификация T6, 316-сильный двигатель которой располагает компрессором и турбонагнетателем.
На его основе подготовлены и две гибридные установки с электромотором на задней оси — с суммарной отдачей 340 и 400 сил (для последней доступен пакет
Выпуск нового S60 на заводе в США развернется этой осенью. В 2021 году к нему присоединится новое поколение флагманского кроссовера XC90 — Volvo американской сборки будут поставляться и за рубеж. К слову, уже озвучена стоимость нового S60 для рынка США — цены варьируются от 36 795 до 56 тысяч долларов. На рынке ТС шведскую новинку ждать раньше следующего года не стоит.
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Новое поколение Volvo S60 станет первым автомобилем шведской марки, который будет выпускаться на заводе в США. Инвестиции в проект составили более миллиарда долларов.
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