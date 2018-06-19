Новое поколение Volvo S60 представили в США и там же будут производить. Цены - от 36 700 долларов

Вслед за родственным универсалом V60 компания Volvo провела смену поколений седана S60, презентация которого совпала с официальным открытием нового завода Volvo в американском Чарлстоне (Южная Каролина).





Это первое предприятие Volvo в США, которое пополнило список производственных мощностей компании по всему миру (это два завода по производству автомобилей и один по выпуску двигателей в Европе, три завода в Китае и сборочные площадки в Индии и Малайзии). Инвестиции в новый завод составили около 1,1 миллиарда долларов.





По габаритам новый S60 фактически повторяет соплатформенный универсал — длина достигает те же 4761 мм, колесная база у построенных на основе архитектуры SPA седана и грузопассажирского варианта также совпадает (2872 мм). Снаряженная масса — минимум 1680 кг, объем багажника у седана равен 442 л. По родственным универсалу и SUV XC60 знакома мультимедиа-система Sensus с крупным вертикальным «планшетом» и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.





Как и на остальных Volvo, в «базе» для нового S60 предусмотрена система City Safety, способная определять пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности применяющая автоматическое торможение для предотвращения столкновения. Также для новинки доступны системы полуавтономного вождения Pilot Assist (по словам разработчиков, с «улучшенной производительностью» на поворотах), предотвращения съезда с дороги и выезда на полосу встречного движения, а также предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах.





В свет новый S60 выйдет в нескольких версиях. У начальной переднеприводной под капотом окажется двухлитровая турбо-«четверка» T5 мощностью 250 лошадиных сил (в американской спецификации), далее по ранжиру следует полноприводная модификация T6, 316-сильный двигатель которой располагает компрессором и турбонагнетателем.

На его основе подготовлены и две гибридные установки с электромотором на задней оси — с суммарной отдачей 340 и 400 сил (для последней доступен пакет Polestar Engineered ). Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат». Дизелей в гамме нового S60, в отличие от востребованного главным образом в Европе универсала, не будет.





Выпуск нового S60 на заводе в США развернется этой осенью. В 2021 году к нему присоединится новое поколение флагманского кроссовера XC90 — Volvo американской сборки будут поставляться и за рубеж. К слову, уже озвучена стоимость нового S60 для рынка США — цены варьируются от 36 795 до 56 тысяч долларов. На рынке ТС шведскую новинку ждать раньше следующего года не стоит.