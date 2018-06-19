ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое поколение Volvo S60 представили в США и там же будут производить. Цены - от 36 700 долларов

20.06.2018 21:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Вслед за родственным универсалом V60 компания Volvo провела смену поколений седана S60, презентация которого совпала с официальным открытием нового завода Volvo в американском Чарлстоне (Южная Каролина).


Это первое предприятие Volvo в США, которое пополнило список производственных мощностей компании по всему миру (это два завода по производству автомобилей и один по выпуску двигателей в Европе, три завода в Китае и сборочные площадки в Индии и Малайзии). Инвестиции в новый завод составили около 1,1 миллиарда долларов.


По габаритам новый S60 фактически повторяет соплатформенный универсал — длина достигает те же 4761 мм, колесная база у построенных на основе архитектуры SPA седана и грузопассажирского варианта также совпадает (2872 мм). Снаряженная масса — минимум 1680 кг, объем багажника у седана равен 442 л. По родственным универсалу и SUV XC60 знакома мультимедиа-система Sensus с крупным вертикальным «планшетом» и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.


Как и на остальных Volvo, в «базе» для нового S60 предусмотрена система City Safety, способная определять пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге и в случае опасности применяющая автоматическое торможение для предотвращения столкновения. Также для новинки доступны системы полуавтономного вождения Pilot Assist (по словам разработчиков, с «улучшенной производительностью» на поворотах), предотвращения съезда с дороги и выезда на полосу встречного движения, а также предупреждения о движущихся в поперечном направлении транспортных средствах.


В свет новый S60 выйдет в нескольких версиях. У начальной переднеприводной под капотом окажется двухлитровая турбо-«четверка» T5 мощностью 250 лошадиных сил (в американской спецификации), далее по ранжиру следует полноприводная модификация T6, 316-сильный двигатель которой располагает компрессором и турбонагнетателем.

На его основе подготовлены и две гибридные установки с электромотором на задней оси — с суммарной отдачей 340 и 400 сил (для последней доступен пакет Polestar Engineered). Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат». Дизелей в гамме нового S60, в отличие от востребованного главным образом в Европе универсала, не будет.


Выпуск нового S60 на заводе в США развернется этой осенью. В 2021 году к нему присоединится новое поколение флагманского кроссовера XC90 — Volvo американской сборки будут поставляться и за рубеж. К слову, уже озвучена стоимость нового S60 для рынка США — цены варьируются от 36 795 до 56 тысяч долларов. На рынке ТС шведскую новинку ждать раньше следующего года не стоит.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новое поколение Volvo S60 станет первым автомобилем шведской марки, который будет выпускаться на заводе в США. Инвестиции в проект составили более миллиарда долларов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Нужен ли пограничный контроль на белорусско-российской границе? Комментарий Сергея Кизимы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Поставский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика