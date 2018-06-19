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«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие
Новости Беларуси. 80-летний юбилей 20 июня праздновал заслуженный тренер СССР и Беларуси по гандболу Спартак Миронович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на почтенный возраст он все также поражает окружающих своей неиссякаемой энергией и особым чувством юмора, и по-прежнему не оставляет дело всей своей жизни.
Поздравления от коллег и многочисленных воспитанников Спартак Петрович принимал в стенах своего второго дома: в столичном спорткомплексе «Уручье».
Константин Шароваров, олимпийский чемпион по гандболу (1988 г.):
Никита Вайлупов, игрок ГК «СКА-Минск»:
Спартак Миронович уже не единожды вписал свое имя в историю спорта золотыми буквами. Детско-юношеская школа СКА нынче гордо носит его имя, и это, пожалуй, главная награда для истинного наставника.
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«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие
Новости Беларуси. 80-летний юбилей 20 июня праздновал заслуженный тренер СССР и Беларуси по гандболу Спартак Миронович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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