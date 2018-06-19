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«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

20.06.2018 22:07 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 80-летний юбилей 20 июня праздновал заслуженный тренер СССР и Беларуси по гандболу Спартак Миронович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

Несмотря на почтенный возраст он все также поражает окружающих своей неиссякаемой энергией и особым чувством юмора, и по-прежнему не оставляет дело всей своей жизни.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

Поздравления от коллег и многочисленных воспитанников Спартак Петрович принимал в стенах своего второго дома: в столичном спорткомплексе «Уручье».

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

Константин Шароваров, олимпийский чемпион по гандболу (1988 г.):
Мало кому в жизни выпадает такая удача, как выпала мне. Потому что много было ребят не каждому выпадает работать с таким тренером, с таким человеком, попасть в такую команду. Я очень рад, что мне так повезло.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

Никита Вайлупов, игрок ГК «СКА-Минск»:
Он сам по себе очень уникальный человек. Мне выпал шанс с ним поработать и хорошее черпануть от него. У него отменное чувство юмора, очень острое. В своем возрасте, ему 80 лет, он на тренировках показывал нам, молодым, упражнения.

«Он сам по себе очень уникальный человек». Лидер белорусского гандбола Спартак Миронович отметил 80-летие

Спартак Миронович уже не единожды вписал свое имя в историю спорта золотыми буквами. Детско-юношеская школа СКА нынче гордо носит его имя, и это, пожалуй, главная награда для истинного наставника.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 80-летний юбилей 20 июня праздновал заслуженный тренер СССР и Беларуси по гандболу Спартак Миронович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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