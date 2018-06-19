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Сколько дадут за старый телевизор? В Беларуси начат сбор электрического и электронного оборудования

20.06.2018 22:15 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси.Отжившую свой век бытовую технику теперь не обязательно выбрасывать или разбирать на отдельные элементы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Сколько дадут за старый телевизор? В Беларуси начат сбор электрического и электронного оборудования

В Беларуси начат масштабный сбор отходов электрического и электронного оборудования у населения. Техника принимается в не разобранном виде по 25 копеек за килограмм. Это значительно выгоднее, чем сдавать её на металлолом. Такая практика, с последующей передачей в соответствующие перерабатывающие организации, позволяет не только обеспечить глубокую переработку вторсырья, но и способствует устранению угрозы загрязнения окружающей среды.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси.Отжившую свой век бытовую технику теперь не обязательно выбрасывать или разбирать на отдельные элементы, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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