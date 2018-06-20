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Футбольные баталии в Вороново (Фото, Видео)
20.06.2018 — Разное | Вороновская газета
Сегодня состоялся очередной матч чемпионата Вороновского района по футболу. На поле городского стадиона встретились команды КСУП «Дотишки» и Вороновского РОЧС.
В упорной борьбе победа досталась гостям. Футболисты КСУП «Дотишки» выиграли со счетом 3:2. Дважды «огорчил» вратаря РОЧС Ярослав Гелажинь. Один забитый гол на счету Николая Юндила. У хозяев отличился Юрий Рутковский. Еще раз мяч побывал в сетке ворот гостей в результате автогола.
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Сегодня состоялся очередной матч чемпионата Вороновского района по футболу. На поле городского стадиона встретились команды КСУП «Дотишки» и Вороновского РОЧС. В...
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