Футбольные баталии в Вороново (Фото, Видео)





Сегодня состоялся очередной матч чемпионата Вороновского района по футболу. На поле городского стадиона встретились команды КСУП «Дотишки» и Вороновского РОЧС.

В упорной борьбе победа досталась гостям. Футболисты КСУП «Дотишки» выиграли со счетом 3:2. Дважды «огорчил» вратаря РОЧС Ярослав Гелажинь. Один забитый гол на счету Николая Юндила. У хозяев отличился Юрий Рутковский. Еще раз мяч побывал в сетке ворот гостей в результате автогола.













































































































