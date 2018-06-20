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ДФР прикрыл деятельность финансовой пирамиды "Элеврус"

20.06.2018 22:25 — Разное | Интерфакс  
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Мозырский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области пресек незаконную деятельность социальной финансовой сети "Элеврус", сообщили в Комитете госконтроля в среду.

По данным КГК, житель Калинковичей, известный по своей блогерской деятельности на видеохостинге YouTube, в 2015 году вместе с несколькими гражданами Беларуси и России организовал на территории республики деятельность незарегистрированной социальной финансовой сети "Элеврус".

"Организаторы этой финансовой пирамиды вводили в заблуждение граждан, убеждая их в перспективности вложения денежных средств (в том числе электронных денег) и обещая вкладчикам гарантированный высокий доход (до 365% годовых) на протяжении длительного времени. Большинство участников "Элевруса" не только вкладывали в пирамиду свои деньги, но и активно привлекали других граждан, так как от этого зависел размер их дохода", - рассказали в КГК.

Руководители финансовой сети разработали систему вознаграждения участников за привлечение вкладчиков, для активной рекламы задействовали социальные сети и видеохостинг YouTube. Лидер "Элевруса" проводил немало встреч с действующими и потенциальными участниками финансовой пирамиды (информационные презентации проходили в Минске, Молодечно, Бресте, Пинске, Барановичах, Жлобине, Мозыре, Калинковичах и других городах Беларуси).

"В своих выступлениях он делал акцент на благих намерениях (мол, это фонд взаимопомощи, создан для оказания поддержки детям, пенсионерам), а также обещал, что вклады будут инвестироваться в различные проекты, которые должны приносить дополнительный доход в перспективе. О том, что доход вкладчиков формируется только за счет привлечения денежных средств от новых людей, организаторы и менеджеры финансовой сети, безусловно, умалчивали", - отметили в КГК.

Деньги вкладчиков переводились на счета, открытые в белорусских банках на менеджеров "Элевруса" (так называемых хранителей), которые в свою очередь перераспределяли средства согласно установленным правилам участия.

В результате преступной деятельности организатор и активные члены финансовой сети получили доход в размере более Br400 тыс.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность, осуществляемая организованной группой).

Организатор финансовой пирамиды находится под стражей, ему предъявлено обвинение.

Проводятся следственные действия. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мозырский межрайонный отдел управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области пресек незаконную деятельность социальной финансовой сети...
 
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